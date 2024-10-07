Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor

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Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor, sel ve su baskını riski var.

07.10.2024 10:02
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 3 ilde ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin ise yer yer kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2-4 derece azalacağını bildirdi.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 14; İstanbul'da en yüksek 24, en düşük 18; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 19 derece olacak.

Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağışlar Geliyor
Kaynak: ANKA

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