Mezitli Belediyesi, Emir Can İğrek'i 23 Nisan'da Vatandaşlarla Buluşturdu

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Emir Can İğrek'i vatandaşlarla buluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken; Mezitli Belediyesi tarafından da Soli Arena Konser Alanı'nda Emir Can İğrek konseri düzenlendi.

Mezitli Belediyesi'nin çocuk gündüz bakımevi öğrencileri, günler öncesinden hazırladıkları anlamlı hediyeyi konser için Mezitli'ye gelen Emir Can İğrek'e sahnede takdim etti. Çocukların hazırladıkları tabloda, Emir Can İğrek ile Onur Can Özcan'ın fotoğraflarının yanı sıra 'Can Dostum' şarkısının sözleri yer aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, konser öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İyi akşamlar Mezitli, iyi akşamlar Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri, iyi akşamlar aydın Mezitli, Cumhuriyetçi Mezitli, çağdaş Mezitli. Bugün burada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyoruz. Çocuklarımıza, Atatürk'ümüzün hediye ettiği ilk bayramımızı kutluyoruz. Şuna inanın; bu kardeşiniz, bu abiniz, bu başkanınız her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatacak ve onun arkasında aslanlar gibi duracak. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Mezitli gencine sahip çıkan bir belediye olacak, kadınına sahip çıkan bir belediye olacak çiftçisine, emeklisine, esnafına sahip çıkan bir belediye olacak. Sizlerle birlikte çok güzel işler yapacağız. Bizlere güvenin, bizlere inanın, bizleri sevin. Bizler sizi çok seviyoruz."

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla ve özlemle eğildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada gençleri görüyorum, genç kardeşlerimi görüyorum. 31 Mart'tan sonra umutlanan genç kardeşlerimi görüyorum. Size söz vermiştik;'Mezitli'yi, Mersin'i, Afyon'u, Uşak'ı, Kütahya'yı, İstanbul'u, Bursa'yı kazanacağız' demiştik. Size bir söz daha veriyoruz;ilk seçimde Çankaya'ya Cumhuriyet'in evladı bir cumhurbaşkanını hep beraber yollayacağız. Gençler, artık üzülmeyeceksiniz. Bu ülkenin kaynakları, nimetleri bir avuç zengin, bir avuç seçkin arasında paylaşılmayacak. Artık adalet gelecek. Artık lale devri bitecek; eşitlik gelecek,mülakat kalkacak.Amcası, dayısı olanlar bir yere gelmeyecek. Bu ülkenin,Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlaları; siz eşit bir şekilde yarışacaksınız. Mezitli'nin binlerce genci burada. Size son olarak bir söz daha veriyorum; Mersin'de artık bu meydanlarda en sevdiğiniz sanatçılar gelecek, sizlerle buluşacak. Bunu kim yapacak? Genç Başkan Ahmet Serkan Tuncer yapacak. Gençler, genç başkanı Mezitli'ye koyduk. Bodrum'a 29 yaşında bir kardeşlinizi belediye başkanı yaptık. Türkiye'nin her yerinde siyaset yaşını gençleştirdik. Türkiye'yi artık sizler yöneteceksiniz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz."