Mezze Askeri Hapishanesi'nin Korkunç Gerçekleri - Son Dakika
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Mezze Askeri Hapishanesi'nin Korkunç Gerçekleri

Mezze Askeri Hapishanesi\'nin Korkunç Gerçekleri

Baas rejiminin çökmesiyle Mezze Askeri Hapishanesi'nde insanlık dışı koşullar ortaya çıktı.

13.12.2024 12:19
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MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de devrilen Baas rejiminin başkent Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşullara sahip hücreleri ve bölmeleri görüntüledi.

8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesiyle birlikte rejim hapishanelerinde tutulan binlerce kişi serbest kaldı.

AA ekibinin görüntülerinde, başkentte devrilen Esed rejiminin askeri istihbarat birimince yönetilen Mezze Askeri Hapishanesi'nde tutulanların kişisel eşyalarının hücrelerde kaldığı dikkati çekiyor.

Tutsakların hapishane duvarlarına ayetler yazdığı, resimler ve takvimler çizdiği görüldü. Hücrelerde, yerde oyuncak bebek, tabaklar, yiyecekler de görüntülendi.

İnsanlık dışı koşullara sahip olduğu görülen hapishanede, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 700 kişinin tutulduğu ifade ediliyor.

Hapishanedeki tek kişilik hücrelerde 6 ya da 8 tutsağın, 10 kişilik bölmelerde ise yaklaşık 80 kişinin tutulduğu öğrenildi.

Hapishanenin eski tutsaklarından Mahmut Abdülbaki Muhammed, AA muhabirine, "Burada çok zor şartlar altında yaşadık. Bize insan gibi davranmıyorlardı. Şimdi rüyada gibiyim." dedi.

Askeri hapishaneler, rejimin suç merkezleri oldu

Çöken Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.

Bu hapishaneler arasında Şam'daki Sednaya, Mezze ve Kabun ile Humus ilindeki Balone ve Tedmur işkence konusunda öne çıkarken, burada tutulan çoğu kişiden yıllarca haber alınamadı.

Silahlı grupların rejimi yıkmasının ardından cezaevlerindeki tutsaklar da kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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