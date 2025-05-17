Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 11 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

17.05.2025 10:28
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Türkiye'nin imzaladığı 11 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Kasım 2024'te Bakü'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma, tarafların turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve anlaşma çerçevesindeki faaliyetlerin devletlerin ilgili ulusal mevzuatına uygun yürütülmesini hedefliyor.

Ankara'da 8 Mayıs 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma, taraflar arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesiyle su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile sürdürülebilir su yönetimi alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Ankara'da 19 Şubat 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma, iki ülke arasında veterinerlik alanında işbirliğini geliştirmeyi ve veteriner kontrolüne tabi sevkiyatların karşılıklı ticaretinin ve mübadelesinin kolaylaştırılmasını sağlamayı hedefliyor.

Arnavutluk, Cezayir, Endonezya, Moğolistan, Namibya ve Estonya ile ayrı ayrı anlaşmalar onaylandı

Ankara'da 20 Şubat 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı" onaylandı. Bu anlaşma, nesiller boyu yaşanacak daha iyi bir çevre ve gelecek için işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

Cezayir'de 5 Temmuz 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma, gençlik ve spor alanlarında işbirliğinin, iki ülke ve halkları arasında dostane ilişkilerin teşvik edilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı. Anlaşma, taraflar arasında bayındırlık alanında işbirliği hususundaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

12 Şubat 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Arasında İşbirliğine Dair Anlaşma" onaylandı. Anlaşma çerçevesinde taraflar, eşitlik, mütekabiliyet, karşılıklı saygı ve fayda ilkeleri temelinde, sağlık alanında işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Ankara'da 16 Ocak 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Anlaşma" onaylandı. Anlaşmaya göre, taraflar, eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı olarak ve karşılıklı fayda temelinde sağlık alanında işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul'da 5 Ekim 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı" onaylandı. Anlaşma, taraflar arasında enerji ve hidrokarbonlar alanlarında iyi niyetli işbirliği için bir çerçeve sağlamak ve tarafların ilgili ulusal mevzuatına uygun olarak teknik bilgi, tavsiye, beceri ve uzmanlık paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

6 Aralık 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması" onaylandı. Buna göre, taraflar, uluslararası hava hizmetlerine ilişkin fırsatların genişletilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

21 Eylül 2023'te imzalanan "Türkiye-Estonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" onaylandı. Protokole göre, 21 Eylül 2023'te video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda heyetler, ülkeleri arasındaki uluslararası kara yolu taşımacılığı hususlarını başta istatistiki bilgi teatisi ve eşya taşımacılığı gündemini esas alarak görüştü.

Kaynak: AA

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