Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara çağrıda bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara çağrıda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda çocuklara çağrıda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Cumhuriyetlerinden gelen çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini vurguladı. Tekin, çocukların dünya barışına katkı yapacak bireyler olarak yetişmesini istediklerini belirtti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışını çocuklara emanet ettiğini söyledi. Bakan Tekin, dünya barışına katkıda bulunacak bir neslin inşa edilmesi çağrısında bulundu.

22.04.2024 21:54
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün dünyanın geleceğini kurtaracak, dünyada barışı egemen kılacak, dünyada bütün milletlerin temel hak ve hürriyetlerini, insani haklarını koruyacak bir nesli hep beraber inşa edelim' diye çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Bakan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Türk Kızılay koordinasyonunda, Türk Cumhuriyetlerinden 30 çocukla öğretmenlerini Bakanlıkta kabul etti.

Çocukları "Hoş geldiniz" diye karşılayan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti açısından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok özel bir gün olduğunu vurguladı.

Türklerin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir millet olduğunu dile getiren Tekin, devletin sıkıntıya düştüğü bir dönemde, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatılmış olması ve Mustafa Kemal Atatürk'ün devletin bekası açısından yürüttüğü bu mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ilan etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok önemsediklerini vurgulayan Tekin, ülkeyi emanet edebilecek bir kuşak yetiştirme sorumlulukları olduğunu ifade etti.

"Çocuklarımız dünya barışına katkı yapacak bir birey olarak yetişsin istiyoruz"

Tekin, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışını çocuklara emanet ettiğini belirtti.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarının bayramı olarak ilan ettiğini aktaran Tekin, "Biz de bu vesileyle bütün Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumları, bürokrasisi, sivil toplumu, vatandaşları herkes 23 Nisan'ı hem millet egemenliğinin bir bayramı olarak hem de çocuklarımızı bu anlamda iyi yetiştirmek gerektiğinin sorumluluğu olarak heyecanla kutluyoruz. Bu sevincimize bu heyecanımıza dünyanın çok değişik bölgelerinden çocuklarımız ortak oluyor. Biz de onlara bu anlamdaki düşüncelerimizi aksettirerek dünya barışına katkıda bulunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara kısaca Bakanlığın görev alanındaki çalışmalardan bahseden Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim asli görevimiz, bu ülkeyi kendisine vatan edinmiş, bu ülke için her türlü fedakarlığı yapan, bu millete hizmet etme aşkıyla yanan gelecek kuşaklar yetiştirmek. Mesaimizin tamamını buna ayırıyoruz. Çocuklarımız öncelikle iyi bir vatandaş, iyi bir insan olsun, bağımsızlığına, devletine, milletine sahip çıksın ve dünya barışına katkı yapacak bir birey olarak yetişsin istiyoruz. Ben inanıyorum ki dünyadaki bütün Milli Eğitim Bakanlıkları, eğitimle ilgili bütün yapılar aynı mantıkla hareket ederse, kendileri dışındaki ulusların da temel hak ve hürriyetlerini koruyacak bir eğitim süreci yürütülürse, dünyada bugün savaşlardan bahsetmiyor olurduk. Eğer böyle bir yapı olsaydı bugün biz hayatını kaybeden 40 bin Filistinliden, okullarından uzak kalan binlerce Filistinli çocuktan, canlarını kaybeden 5 binin üzerinde Filistinli çocuktan bahsetmiyor olurduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya verdiği mesajı bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. 'Bugün dünyanın geleceğini kurtaracak, dünyada barışı egemen kılacak, dünyada bütün milletlerin temel hak ve hürriyetlerini, insani haklarını koruyacak bir nesli hep beraber inşa edelim' diye çağrıda bulunuyoruz."

Daha sonra ziyarete gelen çocuklar, kabulü için Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletirken Tekin de çocuklara, kendi ülkelerinde de çocuklara özel bir gün olup olmadığını sordu.

Özbekistan'dan gelen bir çocuk, kendi ülkelerinde Dünya Çocukları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara yönelik eğlenceler düzenlendiğini söyledi. Kazakistan'dan gelen bir çocuk da ülkelerinde 1 Mayıs'ta çocuklar için etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan'dan gelen Ayana Amanturova geleneksel müzik aleti komuz, Suimenkul Jıldızbekova da

kıl kopuz çaldı. Azerbaycan'dan gelen Hüseyin Aliyev de geleneksel müzik aleti tar ile müzik dinletisi sundu.

Tekin, müzik dinletilerinden dolayı çocuklara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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