Mini Fındık Patozu Üreticinin Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika
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Mini Fındık Patozu Üreticinin Yüzünü Güldürüyor

Mini Fındık Patozu Üreticinin Yüzünü Güldürüyor

Hasan Dinç'in ürettiği mini harman makinesi, eğimli fındık bahçelerinde iş verimliliğini artırıyor.

22.10.2024 11:46
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Samsun'un Terme ilçesinde mini harman makinesi üreten Hasan Dinç, eğimli araziye sahip fındık üreticilerinin işini kolaylaştırdı.

Üreticiye fındık bahçesinde yere dökülen fındıkları toplama ve harman yapma imkanı sunan, çiftçinin iş yükünü azaltarak zamandan ve işçilik maliyetinden tasarruf sağlayan makine, aynı zamanda fındıktan ayırdığı zurufu (yeşil dış kabuğu) bahçede bırakıp doğal gübre haline gelmesini sağlıyor.

Büyük patoz makinelerinin giremediği bahçe ve arazilere girerek üreticiye alternatif sunan makine, Samsun'da gerçekleştirilen Tarım Fuarı'nda tanıtıldı.

Yüzde 100 yerli olarak üretilen ve patenti alınan mini fındık patoz makinesinin üreticisi Dinçler Makina Sanayi ve Tarım Ürünleri Firmasının sahibi Hasan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık harman makineleri üretiminde 50 yıllık deneyimleri olduğunu söyledi.

Büyük patoz makinelerinin fındık bahçesine girememesi ve eğimli arazide de çalışamaması nedeniyle yaklaşık 5 yıllık bir çalışma sonucu fındık toplayan ve kabuklarını ayırabilen mini patoz makinesini ürettiklerini anlatan Dinç, "Makinenin deney raporlarını almak için Ziraat Fakültesine başvurduk. Saatte ortalama 1 ton fındık ayıklama yaptığının deney raporlarını aldık. Daha sonra patent başvurusu yaptık ve aldık. İki yıldır seri üretimini yaptığımız mini harman makinelerinin bölge illere satışını gerçekleştirdik. Normal patozun ağırlığı 2 bin 700 küsur kilo iken bunun ağırlığı 475-500 kilodur." dedi.

Makinenin avantajlarından bahseden Dinç, "Küçültülerek en minyatür hale getirilen makine budur. Makine saatte 1 ton fındık ayıklar. Yaş da olsa kuru da olsa bahçede bir araya getirilen fındıkları toplar ve döver. Bahçelerde meyilli yerlerde patpat sırtında gidebiliyor." diye konuştu.

Dinç, makinenin iki tip imal edildiğini, patpat ve traktör ile istenilen arazi ve bahçede kullanılabildiğini kaydetti.

"Küçük olmasının avantajı çok büyük"

Makineyi satın alan üreticilerden Kerem Gök de Ordu'nun Ünye ilçesinde yılda ortalama 5-6 ton fındık ürettiklerini dile getirdi.

Makineden memnun olduklarını belirten Gök, "Fındık patozu yapıyoruz. Aynı zamanda ticari olarak da çalışıyoruz. Kendi işimizi de görüyoruz komşuların da. Bahçede pratik olarak patoz yapıyor. Makine yüzde 70 eğime kadar bahçeye girebiliyor. Fındık bahçesinde patoz yapabiliyorsun. İstersen fındık toplayabiliyorsun. Her yönden avantajlı bir makine. Tarlada kabuklu fındık toplanıyor. Kabuklu fındığı çektiriyorsun, tane yapıyor. Küçük olmasının avantajı çok büyük. Büyük makineler istenilen her yere giremiyor ama bu küçük olduğu için istediğin her yere girebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mini Fındık Patozu Üreticinin Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika

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