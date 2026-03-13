Minik Kalplere Yolculuk Sergisi Açıldı

Cemile Şık ve Yusuf Yıldız tarafından hazırlanan "Minik Kalplere Yolculuk" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı.

Sergide Nesil Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan "Ayetlerle Büyüyen Çocuk" çalışmasındaki illüstrasyonlara yer verildi.

Çalışmanın çizeri ve aynı zamanda metin yazarlarından Cemile Şık, sergiye ilişkin AA muhabirine çocukları küçükken onlar için dini içerikli kitaplar aradığını fakat yeterli sayıda ve nitelikte eser bulmakta zorlandığını söyledi.

Şık, çocukların anlayabileceği ve ilgisini çekebilecek tefsir çalışması yapma fikrinin oluştuğunu belirterek, "Yıllar içinde aldığım eğitimler bu fikri olgunlaştırdı. Resim ve illüstrasyon alanında yaptığım çalışmaların yanı sıra İslami ilimler ve sanat alanındaki eğitimlerim bu düşünceyi besledi. Bütün bu birikimlerin birleşmesiyle, metinle görseli bir araya getiren ve çocukların dünyasına daha yakın bir kitap ortaya koymaya karar verdik. Bugün elimizde tuttuğumuz Ayetlerle Büyüyen Çocuk da aslında bu arayışın ve yıllar süren bir hazırlığın sonucu." dedi.

Hazırlık sürecinde önce ayetlerin belirlendiğini kaydeden Şık, "Kitabı resimlerken özellikle İslam sanatlarından ilham almaya özen gösterdim. Amacım, çocukların bu sanatlara aşina olması, onlarla erken yaşta tanışmasıydı. Doğrudan geleneksel sanatların bire bir kullanımını tercih etmedik ancak minyatür, tezhip ve klasik İslam sanatlarının estetik anlayışından yola çıkarak yeni ve çocuklara hitap eden görseller üretmeye çalıştık. Böylece hem metin hem de görsel dünyasıyla çocukların İslam sanatlarına daha yakın bir ilişki kurmasını hedefledik." şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim sadece 'okunacak' bir metin değil"

Şık, Kur'an-ı Kerim'in sadece "okunacak" bir metin olmadığını vurgulayarak, "O, bizim yol rehberimiz, kılavuzumuz ve doğru yolu gösteren ışığımızdır. Nitekim Kur'an da kendisini, 'insanlara doğru yolu gösteren bir hidayet rehberi' olarak tanımlar. Dolayısıyla onunla kurduğumuz ilişki, yalnızca okumakla sınırlı kalmayıp onu anlamaya, üzerinde düşünmeye ve hayatımıza taşımaya yönelik olmalıdır. Asıl hedef, okunan ayetlerin insanın hayatına yön vermesi ve davranışlarına yansımasıdır." dedi.

Yetişkinlerin, Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını ayırt edebileceklerini ancak çocuklar için bunun oldukça zor bir süreç olduğunu vurgulayan Şık, "Kur'an çok kapsamlı bir kitaptır ve çocukların özellikle ilk etapta ihtiyaç duyacağı mesajları ayıklaması kolay değildir. Bu nedenle çalışmamızda bir ayet seçimine gittik. Az sayıda ayeti seçip onları çocukların anlayabileceği şekilde daha ayrıntılı açıklamayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Cemile Şık, Kur'an'da okunan ayetlerin hayatın içinde karşılık bulmak üzere var olduğuna işaret ederek, "Çocukların okuduğu ayetleri anlamasını, onlardan ders çıkarmasını ve günlük hayatlarında uygulamasını hedefledik çünkü Kur'an'ın gönderiliş amacı da insanlara doğru yolu göstermek ve hayatlarına rehberlik etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Din eğitiminin erken yaşlarda verilmesi önemli"

Çocukluk döneminde edinilen bilginin önemine dikkati çeken Şık, şunları söyledi:

"Bu nedenle din eğitiminin de erken yaşlarda verilmesi son derece önemlidir ancak burada en önemli mesele yöntemin nasıl olacağıdır. Çocuklara din eğitimi verirken onları bunaltmadan, korkutmadan ve sıkmadan, sevdirerek ve anlayabilecekleri bir dil kullanarak yaklaşmak gerekir. Temel sağlam atıldığında çocuklar, büyüdüklerinde bu değerleri hayatlarına uygulamakta çok daha az zorlanacaklardır."

Şık, çocukların sosyal medya, ekranlar ve dijital dünyadan etkilendiklerini ve farklı kaynaklardan çok sayıda bilgiye aynı anda maruz kaldıklarını belirterek, bu nedenle zaman zaman yönlerini karıştırabildiklerini dile getirdi.

Yetişkinlere düşen sorumluluklara da işaret eden Şık, şu bilgileri verdi:

"Çocuklara doğruyu tekrar tekrar hatırlatmak, onları sabırla yönlendirmek ve sağlam bir değer zemini sunmak gerekiyor. Biz de çalışmamızda sabır, umut, merhamet ve sorumluluk gibi kavramlara özellikle yer verdik çünkü bu kavramlar, Kur'an'da çok sık vurgulanan ve insan hayatı için temel kabul edilen değerlerdir. Kur'an'da zaten var olan ve sıklıkla tekrar eden bu değerleri çocukların anlayabileceği bir dille sunmaya ve onları görünür kılmaya çalıştık. İnanıyoruz ki bu değerler tekrar edildikçe ve çocukların dünyasında karşılık buldukça kalıcı hale gelecektir."

"Sanatsal estetiğin ve ayetteki mananın fark edileceği sahneler hayal ettik"

Çalışmanın metin yazarlarından Yusuf Yıldız da projenin temel argümanlarından birinin, geleneksel sanatları modern illüstrasyonla birleştirmek olduğunu söyledi.

Yıldız, çocukları ayetlerin anlamına doğru yolculuğa davet ederken geleneksel sanatlarla da tanıştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Günümüz çocuğunun, modern çizimlerin yanı sıra minyatür, tezhip, hat ve ebru gibi geleneksel sanatlardan da haberdar olmasını ve buna aşinalık kazanmasını arzuladık çünkü biz geleneksel sanatların estetik beğeniyi arttırdığına inanıyoruz. Bu inanç ve düşünceyle seçtiğimiz her ayet için sanatsal bir kompozisyon belirledik." diye konuştu.

Çalışmada çizimlerin ayetlerle "metaforik bağ kurmasını önemsediklerini" anlatan Yıldız, "Çizim kompozisyonlarını planlarken yani ilk eskiz aşamasında çok düşündük, üzerinde ciddi manada kafa yorduk. Hem sanatsal estetiğin hem de ayetteki mananın fark edileceği sahneler hayal ettik. Bu hayali en uygun biçimde yansıtmaya çalıştık. Bu süreçte Cemile Hanım'ın birikimi ve tecrübesi şekillendirici oldu." dedi.

Yıldız, çalışmanın kendisi için çocukların ayet-hayat ilişkisi kurması noktasında büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu hayatı iyisiyle kötüsüyle, hatasıyla savabıyla yaşıyoruz, yaşayacağız. Madem ki bu dünyaya gönderildik, bir göndericimiz var ve bu göndericinin bize sunduğu hayatı yaşama rehberi olan Kur'an-ı Kerim de Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa ulaştırılmış, o zaman bu farkındalık ve bilinçle hayat tarzımızın şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. Umuyorum ki metni okuyan çocuklar da bunu fark edecek, Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşayan ve bize nasıl yaşanacağını gösteren Peygamber Efendimizin rol model alınmasının gerekliliğini idrak edecek. Bu rol modeli sadece namaz kılarken, oruç tutarken ya da dua ederken değil uyurken, yemek yerken, çalışırken, konuşurken ve arkadaşlık yaparken de örnek almak gerektiğini fark edecekler."

Hem şimdiki hem de gelecek nesle dair ümitvar olduğunu vurgulayan Yıldız, "Evet, zaman zor ve meşakkatli fakat maya mahiyetinde temiz ruhlar ve apak kalpler var. Onlar var ve var olacak. Geçtiğimiz günlerde çalışma vesilesiyle Bursa'da söyleşi ve imza etkinliğimiz oldu. Orada salonu dolduran çocukların gözünde o ışıltıyı gördüm. Hepsinin yüzünde nur parıldıyordu. Her biri İslam fıtratıyla bezeli, temiz yüzlü çocuklardı. Hepsi söyleşiyi dikkatle dinleyip sorular sordu, kitabı imzalatıp kucaklarına alıp gitti. İnanıyorum okuyacaklar ve bu sadece bir okuma tecrübesiyle kalmayacak. Daha çok okuyacak, araştıracak, hayatlarını Kur'an rehberliğinde şekillendirecekler." şeklinde konuştu.

Açılışında eski AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu'nun da hazır bulunduğu sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.