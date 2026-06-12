Mısır ve Çin İlişkileri 70. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Mısır ve Çin İlişkileri 70. Yılını Kutluyor

Mısır ve Çin İlişkileri 70. Yılını Kutluyor
12.06.2026 13:41
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Mısır, Çin ile ilişkilerini 70 yıl boyunca derinleştirerek yeni ortak projelere imza atıyor.

KAHİRE, 12 Haziran (Xinhua) -- Mısır hükümeti, Çin ile ilişkilerinin son 70 yılda kapsamlı stratejik ortaklık ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği modeline dönüştüğünü belirterek, iki ülkenin yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Mısır-Çin topluluğu inşa etmek üzere çalıştığını ifade etti.

Mısır Kabinesi Medya Merkezi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, 2026 yılının Mısır ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olmasının, ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Afrika ve Arap ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Son 70 yılda ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde derinleşmesiyle iki halk arasındaki dostluğun güçlendiğini ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişlediğini belirten merkez, bunun uluslararası ilişkilerde örnek teşkil eden bir model oluşturduğunu vurguladı.

İki ülkenin siyasi liderlerinin, ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya çalıştığı vurgulanarak, bunun hem iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinliğini yansıttığı hem de yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Mısır-Çin topluluğunun inşasının ilerletilmesini sağladığı belirtildi.

Bu ortaklık sonucu Mısır'da büyük projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken merkez, ülkenin Yeni İdari Başkent'inde bulunan Merkezi İş Bölgesi ve Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Bölgesi'nin bunun en önemli örnekleri olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yatırımlar ve projelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın çeşitliliği ve genişleyen kapsamını ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır ve Çin İlişkileri 70. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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