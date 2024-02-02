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MİT ve Emniyet, MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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MİT ve Emniyet, MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

02.02.2024 09:51  Güncelleme: 10:05
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Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

ÖZEL DEDEKTİFLER MOSSAD HEDEFLERİNİ TAKİP ETTİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

BİYOGRAFİK BİLGİ TOPLAMA GİBİ FAALİYETLER YÜRÜTTÜ

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

ÖZEL BİLGİLERİ MOSSAD'A SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı. MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

MİT ve Emniyet, MOSSAD\'a bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı
Kaynak: AA

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