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MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon: 7 gözaltı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. Operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığı belirtildi.

02.02.2024 10:50
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MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon: 7 gözaltı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kaynakları; operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE ANKARA, (DHA)-

MİT ve Emniyet\'ten MOSSAD ajanlarına operasyon: 7 gözaltı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MİT ve Emniyet'ten MOSSAD ajanlarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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