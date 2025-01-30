MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1) - Son Dakika
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MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici...

30.01.2025 12:48
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, " Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, tüm birlik ve kurumlarla, devletin bekası, halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen görev ve faaliyetlere başarıyla devam edildiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülke ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak operasyonlarını sürdürdüğünün altını çizen Aktürk, şöyle konuştu:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla, son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 278 olmuştur. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez vurguluyoruz. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edilmiş, ele geçirilen muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir."

Aktürk, 23 Ocak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet diledi.

5 bin 947 kişi hududu geçemeden engellendi

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile hudutların güvenliğinin en üst seviyede tesis edildiğini vurgulayan Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye

Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin, uzun yıllar baskı ve zulüm yönetimi altında kaldığını ve halen topraklarının bir kısmının terör örgütleri tarafından işgal edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızdan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

İsrail

Lübnan'da sağlanan ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildiren Aktürk, ateşkesin uygulanmasını ve İsrail'in ateşkes kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Aktürk, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze halkının evlerine rahat ve güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Bölge istikrarı için ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğine dikkati çeken Aktürk, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması şarttır." dedi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak'ta Kars'ta başlayan, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı başarıyla icra edilmektedir. Söz konusu tatbikatın seçkin gözlemci günü 5 Şubat'ta gerçekleştirilecektir. Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam etmektedir."

Somali Deniz Görev Grubu'nda yer alan TCG Gediz yerine, TCG Giresun gemisinin görev alacağını ifade eden Aktürk, görev değişiminin 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Aktürk, Doğu Akdeniz'de 22 Ocak'ta başlayan ve komutası devralınan NATO Deniz Muhafızı 2025 yılı 1'inci Odak Harekatı'nın, 6 Şubat'a kadar devam edeceğini aktardı.

Denizde durumsal farkındalık, denizde terörizmle mücadelenin desteklenmesi ve denizde bölgesel güvenlik kapasite inşasına katkı sağlanması görevlerinin icra edildiği NATO Deniz Muhafızı Odak Harekatı'na TCG Salihreis firkateyni, TCG Pirireis denizaltısı ve bir deniz karakol uçağıyla katılım sağlandığını belirten Aktürk, "TCG Pirireis denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir." dedi.

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edildiğini kaydederek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda, 'Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının' muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1) - Son Dakika
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