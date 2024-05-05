MSB: Irak ve Suriye\'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."