MSB: Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayında emekli tuğgeneral gözaltına alındı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında "makam aracıyla insan kaçakçılığı" olayında emekliliğe sevk edilen tuğgeneralin, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığını doğruladı. MSB, icra edilen operasyonlarda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 89 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Terör örgütününeylemve hareket kapasitesinin sıfırlanması içingözümüzün değmediği,ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekildefaaliyetlerimize devam ediyor,Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. "Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir" diyen Aktürk, şöyle konuştu:

"Tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz, kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 270 olmuştur. Ayrıca, kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

"Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz"

21 Haziran'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan kahraman güvenlik korucumuz Cumali Esendemir'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Pençe-Kilit Harekatı ilebugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadıkve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütününeylemve hareket kapasitesinin sıfırlanması içingözümüzün değmediği,ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekildefaaliyetlerimize devam ediyor,Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz."

"Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır"

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin ise "Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2 bin 581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 olmuştur" diye konuştu.

"NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kutluyoruz"

Aktürk, NATO Genel Sekreterliği'ne Mark Rutte'nin seçilmesiyle ilgili, "Bu vesileyle Müttefiklerin ortak kararıyla NATO Genel Sekreter'i olarak belirlenen Mark Rutte'yi kutluyor, genel sekreterlik görevini 10 yıldır duyarlı ve dengeli bir tutum sergileyerek yürüten Jens Stoltenberg'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "25 bin uzman erbaş alımının planlandığı 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' başvuruları 30 Haziran'da sona erecektir. 26 Haziran'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi '2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 24 Haziran-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir" şeklinde konuştu.

"Bedelli askerlik tutarı 1 Temmuz'da güncellenecek"

Aktürk, bedelli askerlik hizmetine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir."

" TSK'da kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır"

MSB kaynakları, gazetecilerin "Suriye sınırında 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' olayında emekli edilen tuğgeneralin dün Ankara'da gözaltına alınarak, Şanlıurfa'ya götürüldüğü bilgisi doğru mudur" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır."

"Ortak Harekat Merkezi çalışmaları devam ediyor"

MSB kaynakları, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskun mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili, "TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskun mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir" dedi.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekat merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

FETÖ ile mücadele

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."

"Üçüncü Dünya Savaşı" ihtimali

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara, şunları söyledi:

"Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekun bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir."