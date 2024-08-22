KKTC'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı - Son Dakika
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KKTC'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

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KKTC'de Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada askeri araçta bulunan Piyade Er Uğurcan Işık şehit olurken 11 Mehmetçik de yaralandı. Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı.

22.08.2024 16:59  Güncelleme: 18:54
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

KKTC Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Güzelyurt- Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

KKTC'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

KKTC'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı. Merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan anne Muazzez ve baba Abdullah Işık ile diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı. Işık'ın bekar olduğunu öğrenildi.

KKTC'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Şehit Işık için taziye mesajı yayınladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC\'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC'de askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı - Son Dakika


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