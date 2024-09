Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yıl Dönümü Kutlanacak

Güncel

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümünü, "Kurtuluşta İmzamız Var/9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla 3 - 11 Ekim günleri arasında özel etkinliklerle kutlayacak.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü, görüşmelerin başladığı 3 Ekim'den, imzalandığı 11 Ekim'e kadar düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

"Biz de her bir günü bu tarihi sürece adıyoruz"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan kutlama programını, Mudanya Belediyesi'ne bağlı MUDAŞ'ta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Mudanya Mütarekesi'nin, bağımsızlık sürecinde oynadığı role vurgu yapan Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Mudanya Mütarekesi, sadece Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren bir antlaşma değil, aynı zamanda Misak-ı Milli'yi hayata geçiren büyük bir diplomasi zaferidir. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Yıllar boyunca bu büyük olay ne yazık ki hak ettiği ilgiyi görmedi ve gerektiği gibi anılmadı. Ancak biz, bu tarihi yeniden hatırlatmayı ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan Mudanya Mütarekesi'ni her yıl daha güçlü bir şekilde anmak ve yeni nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. Mütareke görüşmeleri tam dokuz gün sürdü. Biz de her bir günü bu tarihi sürece adıyoruz. Barışın, uzlaşının ve diplomasiyle kazanılan zaferin gücünü tüm Türkiye'ye yeniden hatırlatacağız.

"Mudanya'nın barış dolu ruhunu hep birlikte yaşatacağımıza yürekten inanıyorum"

Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen sonlandıran bir barış anlaşmasıdır. 102 yıl önce bu topraklarda atılan diplomatik adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açmış, bağımsızlık mücadelemizin barışla taçlandığı önemli bir dönemeç olmuştur. Biz de bu tarihi olayın ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yıl çok özel bir kutlama programı planladık. Bu yılki etkinliklerimiz, 3 Ekim'de mütareke görüşmelerinin başladığı günden itibaren dokuz gün sürecek ve 11 Ekim'de anlaşmanın imzalandığı tarihte sona erecek. Bu süre zarfında Mudanyamızda tarih, kültür ve sanat dolu günler yaşanacak. Her gün, mütarekenin ruhuna uygun olarak farklı bir etkinlikle halkımızı buluşturacağız.

Birçok tarihçi, 11 Ekim 1922'yi Birinci Dünya Savaşı'nın fiilen sona erdiği gün olarak kabul eder. Mudanya, bir ilçe olarak ateşkes antlaşmasının imzalandığı tek yerdir. Bu, ilçemize ve bu topraklara ayrı bir önem katmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı bu önemli günü bizimle birlikte kutlamaya davet ediyoruz. Biz, Mudanya'nın ve Mütareke Müzesi'nin, tıpkı Anıtkabir ve Çanakkale gibi ruhunu hissettiren bir ziyaret noktası olmasını arzuluyoruz. Bu bilinçle 11 Ekim'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olarak herkes tarafından anılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin her yanındaki Cumhuriyet sevdalılarını Cumhuriyetimiz için büyük önem taşıyan bu anlamlı günlerde Mudanya'ya davet ediyorum. Mudanya'nın barış dolu ruhunu hep birlikte yaşatacağımıza yürekten inanıyorum."

Mudanya Mütarekesi ve barış konulu çeşitli söyleşi ve sergilerin yer aldığı program kapsamında Diplomasi Atölyesi, Uluslararası Mudanya Sempozyumu, tiyatro oyunları, konserler, mütareke imza canlandırması, barış sofrası ve çocuklar için atölyeler gerçekleştirilecek. 11 Ekim günü Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün de verileceği törenden sonra aynı gün akşam, dünyaca ünlü sanatçı Kerem Görsev Trio Mütareke Meydanı'nda unutulmaz bir konser verecek.