Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarptı: 4 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarptı: 4 Ölü

Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarptı: 4 Ölü

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düştü.

22.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düştü. Kazada, Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal, hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, bugün saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havada helikopter kalkıştan hemen sonra 4 katlı hastanenin en üst katına çarptıktan sonra yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde düşen helikopterde Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu bildirildi.

VALİ AKBIYIK: YOĞUN SİS VAR, KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Muğla Valisi İdris Akbıyık da kazanın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde takip etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, şunları söyledi:

"Sabah 10.06 sıralarında Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans helikopter, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin önünden kalkış esnasında hastanenin 4'üncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor. Olay olur olmaz tüm ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz, hepsi olay yerine intikal ediyorlar. Maalesef 4 vatandaşımız, 4 personelimiz vefat ediyor. Vefat eden pilotlarımıza, doktorumuza ve personelimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İlk bilgilere göre buradan Antalya'ya gitmek üzere havalanıyor ama daha olay çok taze, araştırıyoruz. Hastane içerisinde herhangi bir sıkıntı yok sadece hasar meydana gelmiş. Yoğun sis var, kaza nedeni araştırılıyor. Çünkü mesafe çok yakın, hastane önünden pistten kalkarken çarpıyor ve kaza meydana geliyor."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışan olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Bu arada helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

Helikopterin düşme anı da bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp Muğla Adli Tıp Kurumu'nun önüne gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da kazaya ilişkin 2 savcı görevlendirildiği belirtildi. Bölgede ise kaza kırım ekibi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Helikopter, Havacılık, Güvenlik, Hastane, Güncel, Muğla, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarptı: 4 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarptı: 4 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.