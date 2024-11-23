Muğla\'da Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nın Muğla'ya yakışacağını düşünmüştük. Bence Muğla'da olması çok uygun, iyi oldu. Çünkü iddiamız var. 'Muğla bir dünya kentidir' iddiamız var. Çünkü gerçekten biz bu kadar medeniyetin bu kadar potansiyelin olduğu bir kentte daha fazla aktivasyon olması lazım" dedi.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi İkinci Olağan Toplantısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ANKA Haber Ajansı'na toplantıyı değerlendirdi. Aras şöyle konuştu:

Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nı yaklaşık sekiz ay önce konuşmuştuk Muğla'ya almak için. Çünkü Muğlamız tarih, kültür, doğa, turizm poatansiyeli çok büyük bir tarım ve üretim merkezi. Aslında bakarsanız bir dünya mirası. Tam Ege'yle Akdeniz'in birleştiği noktada binlerce yıllık medeniyetlerin var olduğu bir yer. Yaklaşık sekiz bin yıla tarihlenen bir geçmişi var. O yüzden Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı'nın da Muğla'ya yakışacağını düşünmüştük. Bence Muğla'da olması çok uygun, iyi oldu. Çünkü iddiamız var. Muğla bir dünya kentidir iddiamız var. Çünkü gerçekten biz bu kadar medeniyetin bu kadar potansiyelin olduğu bir kentte daha fazla aktivasyon olması lazım. Daha fazla aktivite, daha fazla toplantılar, daha fazla duyulmalı ismi diye düşünüyordum. Bir taraftan hem tanıtımına da Muğla'nın katkı sunan bir toplantı oldu bir taraftan da tabii yaklaşık 650'ye yakın belediye başkanları, delegelerimiz, meclis üyelerimiz ve misafirlerimizin geldiği bir yer oldu ve onları da burada bir ağırlamış olduk. Birebir ilişkiler, sohbetler, deneyim paylaşımları, sunumlar yani her şey çok güzel gidiyor. Herkes memnun. Öncelikle bu emeği, bu çabayı veren arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

" Muğla Üniversitesi'nin de ilgili bölümü burada güzel çalışmalar yapıyor"

Aras, Muğla'nın yeni projelerini de şöyle anlattı:

Yeni projeler var. Muğla'da 110 antik kent var ve bunların 22'sinde kazı var. ve biz bunlara büyükşehir belediyesi olarak destek oluyoruz. Tabii turizm bakanlığımızın asıl kontrolüne gidiyor işler. Ama bizden de bir talepte bulunulduğu zaman kazı başkanlarımıza, kazı ekibine her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Bunun dışında da yine bize ait olan kültür varlıklarını, yani tescilli yapıları, özellikle kentin merkezinde veya ilçelerinde, kültür yapılarını da yine ele alıyoruz. Bugün bu toplantıda üç tane projemiz de ödül aldı. Bu bunlardan bir tanesi Ağa Bahçesi Konağı dediğimiz şu anda bitirilmiş ve Dış İlişkiler Dairesi ve bir kent lokantası olarak hizmet veren bir yapımız var. Orayı bitirdik. Sonra yine merkezde Menteşe ilçemizin sınırı içerisinde bir tane kilise var. Orayı da yine aynı şekilde yapıyoruz. Bunun dışında da Kayaköy'de özellikle Fethiye Kayaköy'de yine bir anı evi projemiz vardı. O da bitti. Şimdi onun da üzerine koyacağımız daha bir rota şeklinde düşündüğümüz birkaç yapım daha restorasyon koruma projeleri var. Bunun dışında da diğer ilçelerimizde Bodrum'da bir sünger müzesi projemiz var. Bunun da çalışmaları büyük bir ölçüde tamamlamıştı. Menteşe'nin merkezinde yani tam buranın kalbinde de ciddi bir çalışma yapacağız. Muğla'mızda bu konuda biz çok şanslıyız. Çünkü gerçekten çok fazla tescilli alan, kentsel sit alanı, ören yeri var. Bir taraftan da üniversitemizde yine Muğla Üniversitesi'nin de ilgili bölümü burada güzel çalışmalar yapıyor. Bir taraftan koruma kurulları, koruma uygulama denetim büroları ve yine bu konuya sıcak aşina insanlar, mimarlar sağ olsunlar sanat tarihçiler, arkeologlar şu anda Muğla'da zaten büyük bir hummalı bir faaliyet sürdürüyorlar."

"Akıllı Kentler Daire Başkanlığı'nı kurduk"

Aras, Muğla'da Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı ve Akıllı Şehir Daire Başkanlığı'nın kurulması hakkında da şöyle konuştu:

Akıllı şehir malum artık günümüz teknolojisinde kentler dijitalleşiyor. Artık biliyorsunuz kentler iyice kalabalıklaştı. İnsanlar daha fazla kentlerde yaşıyorlar. Kentin yönetiminde kentsel hareketliliğin yine dizayn edilmesinde kentlerin bütün o diğer altyapı üstyapı hizmetlerinin yürütülmesinde günümüz teknolojisini kullanacağız. O yüzden Akıllı Kentler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Yine kentin tanıtım ve tabii Kültür Daire Başkanlığı da işte tamamen biraz önce konuştuğumuz o kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, tanıtılması, kültür rotaları, gastronomi rotaları oluşturulması gibi çalışmalar yürütecek arkadaşlar. Daha çok bugün Tarihi Kentler Birliğimizin de misyonu olan korunacak alanların, sit alanların veya yapıların korunmasıyla yine dediğim gibi restorasyonuyla ilgili çalışmalar yapacak."