Muğla Otogarında PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Muğla Otogarında PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Muğla Otogarında görevli güvenlik görevlileri, telefonunda PKK/KCK'ya ait örgütsel fotoğraflar gören Pervin Erden'i polise ihbar etti. Erden, ailesinin istemediği biriyle evlendirilmeye çalışıldığı için PKK/KCK terör örgütüne katılmak için Van'a gitmeye karar verdiğini ifade etti. Sosyal medyada örgütsel paylaşımlar yaptığı tespit edilen Erden, tutuklandı.

30.07.2024 19:23
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MUĞLA Otogarında görevlilerin, telefonunda PKK/KCK'ya ait örgütsel fotoğraflar görmesi üzerine polise ihbar ettiği Pervin Erden (19), gözaltına alındı. Erden savcılıktaki ifadesinde, ailesinin istemediği biri ile evlendirmeye çalıştığı için PKK/KCK terör örgütüne katılmak için Van'a gitmeye karar verdiğini anlattı. Sosyal medyadan bazı örgütsel paylaşımlar yaptığı da belirlenen Erden, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki otogarda görevli güvenlik görevlisi, dün saat 10.30 sıralarında genç bir kızın telefonunu kullandığı sırada terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel fotoğraflar gördü. Güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından otogara, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak için Van'a gideceğini belirten Pervin Erden, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı.

Erden'in savcılıktaki ifadesinde Instagram, Tiktok ve Kwai isimli sosyal medya uygulamalarında hesabı bulunduğunu anlatarak, "Cep telefonu üzerinde yapılan incelemede ele geçirilen görüntülerin bir kısmını sosyal medya hesaplarından paylaştım. Paylaşımları yapmanın suç olduğunu biliyordum. Kimseyi umursamadığım için paylaştım. Ailem beni istemediğim biri ile evlendirmeye çalıştığı için Dalaman'da yaşayan kuzenim S.Y.'nin yanına geldim. Buraya geldiğimden ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 15 gün Dalaman'da kaldıktan sonra aileme burada olduğumu söyledim. Dalaman'da olduğumdan haberleri olmasına rağmen beni yanlarına çağırmadılar. Evlenmemek için PKK/KCK terör örgütüne katılmak için Van'a gitmeye karar verdim. Muğla otogarına geldiğimde otogarda bulunan güvenlik görevlileri yanıma geldiler. Bana soru sormaya başladılar. Bu esnada telefonumdaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ilişkin görselleri gördüler. Daha sonra durumu polise bildirdiler. Polis ekipleri yanıma geldiğinde onlara örgüte katılmak için Van'a gideceğimi söyledim. Onlar da beni ifade almak üzere emniyete götürdüler" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pervin Erden tutuklandı.

Muğla Otogarında PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla Otogarında PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Otogarında PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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