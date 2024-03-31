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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 190
Açılan Sandık Oranı : % 7,24
Kullanılan Oy : 45.256
Geçerli Oy : 44.028
Katılım Oranı : % 78,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 57,5925.356
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,0214.097
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 4,471.969
DİĞER% 1,99876
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,3573
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,04459
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 0,78341
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,2193
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,0940
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,0835
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,0834
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,0628
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,0628
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,0522
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,0418
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,0315
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,0314
YTPİSMAİL FENER% 0,0312
TKHCİHAN TAN% 0,029
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,014
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,013
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,012
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 0,43
Katılım Oranı : % 65,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 71,95313
AK PARTİMEHMET TOSUN% 24,37106
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,848
DEM PARTİMEHMET POLAT% 0,924
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,462
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 0,231
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,231
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 3,36
Katılım Oranı : % 73,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 60,53592
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 21,27208
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 8,4983
DİĞER% 6,0359
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 2,1521
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,4314
BTPZEHRA MISIR% 0,11
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 1,47
Katılım Oranı : % 58,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 58,1832
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 23,6313
DİĞER% 10,916
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 3,642
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 1,821
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,821
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 3,70
Katılım Oranı : % 85,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 54,99413
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 41,28310
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 1,8714
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,86
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,534
BTPYUSUF YENİ% 0,272
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,131
DİĞER% 0,131
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 3,54
Katılım Oranı : % 70,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 44,79756
AK PARTİSERKAN YAZICI% 43,48734
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 11,08187
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 0,6511
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 1,41
Katılım Oranı : % 77,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 61,55525
AK PARTİŞADİ BALLI% 30,83263
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 5,2745
DİĞER% 1,4112
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,585
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,121
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 0,121
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,121
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 0,74
Katılım Oranı : % 99,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 50,28175
CHPFEVZİ TOPUZ% 39,65138
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 7,1825
DİĞER% 0,863
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,291
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 0,291
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,291
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,291
APSALİH ÖNEL% 0,291
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,291
SAADETMURAT TEKİN% 0,291
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ULA

Açılan Sandık Oranı : % 8,86
Katılım Oranı : % 84,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 45,6632
CHPMEHMET CANER% 44,81621
DİĞER% 4,1157
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 1,3719
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 1,3719
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,1616
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,7210
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,659
BTPİHSAN BULUT% 0,142
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,071
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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