BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.626
|Toplam Seçmen
|:
|814.986
|Açılan Sandık
|:
|190
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,24
|Kullanılan Oy
|:
|45.256
|Geçerli Oy
|:
|44.028
|Katılım Oranı
|:
|% 78,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 57,59
|25.356
|AK PARTİ
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|% 32,02
|14.097
|İYİ PARTİ
|METİN ERGUN
|% 4,47
|1.969
|DİĞER
|% 1,99
|876
|DEM PARTİ
|YUSUF ULUDAĞ
|% 1,3
|573
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNAL YİĞİT
|% 1,04
|459
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MELİH TATLICI
|% 0,78
|341
|TKP
|İSMAİL BOZKAYA
|% 0,21
|93
|VATAN PARTİSİ
|EMRE AYKIN
|% 0,09
|40
|HAK-PAR
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|% 0,08
|35
|SAADET
|CEBRAİL TÜMENCİ
|% 0,08
|34
|EMEP
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|% 0,06
|28
|DEVA PARTİSİ
|MUHSİN ERDEM
|% 0,06
|28
|BTP
|ÖZNUR ATAYETER
|% 0,05
|22
|DSP
|SEVİNÇ ERENCAN
|% 0,04
|18
|HÜDA PAR
|KAMURAN CENGİZ
|% 0,03
|15
|MİLLET
|HÜSEYİN KARA
|% 0,03
|14
|YTP
|İSMAİL FENER
|% 0,03
|12
|TKH
|CİHAN TAN
|% 0,02
|9
|BAĞIMSIZ
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,01
|4
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL USLU
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN KILIÇ
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,43
|Katılım Oranı
|:
|% 65,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAMER MANDALİNCİ
|% 71,95
|313
|AK PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 24,37
|106
|İYİ PARTİ
|RAŞİT EMİR SÜER
|% 1,84
|8
|DEM PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 0,92
|4
|BAĞIMSIZ
|VOLKAN İLGÜZ
|% 0,46
|2
|ZAFER PARTİSİ
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|% 0,23
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET NESİM KAR
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,36
|Katılım Oranı
|:
|% 73,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEZER DURMUŞ
|% 60,53
|592
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 21,27
|208
|İYİ PARTİ
|AYHAN GÜNAY
|% 8,49
|83
|DİĞER
|% 6,03
|59
|DEM PARTİ
|HALİT ORUÇ
|% 2,15
|21
|YENİDEN REFAH
|FİLİZ KUBİLAY
|% 1,43
|14
|BTP
|ZEHRA MISIR
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,47
|Katılım Oranı
|:
|% 58,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYTAÇ KURT
|% 58,18
|32
|MHP
|FEYZULLAH GÜLADA
|% 23,63
|13
|DİĞER
|% 10,91
|6
|İYİ PARTİ
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|% 3,64
|2
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|% 1,82
|1
|TİP
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|% 1,82
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KAVAKLIDERE
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KÖYCEĞİZ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,70
|Katılım Oranı
|:
|% 85,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERDOĞAN
|% 54,99
|413
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 41,28
|310
|İYİ PARTİ
|PELİN EKER KARAMAN
|% 1,87
|14
|YENİDEN REFAH
|FARUK ÖĞE
|% 0,8
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN BOZ
|% 0,53
|4
|BTP
|YUSUF YENİ
|% 0,27
|2
|SAADET
|MEMDUH KARAKUZU
|% 0,13
|1
|DİĞER
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,54
|Katılım Oranı
|:
|% 70,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ACAR ÜNLÜ
|% 44,79
|756
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 43,48
|734
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 11,08
|187
|DEM PARTİ
|AYŞE İNANMA
|% 0,65
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,41
|Katılım Oranı
|:
|% 77,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GONCA KÖKSAL
|% 61,55
|525
|AK PARTİ
|ŞADİ BALLI
|% 30,83
|263
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|% 5,27
|45
|DİĞER
|% 1,41
|12
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN SU
|% 0,58
|5
|DEM PARTİ
|AYLA ERKUT
|% 0,12
|1
|ZAFER PARTİSİ
|TAN BİLGİNER
|% 0,12
|1
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,74
|Katılım Oranı
|:
|% 99,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|% 50,28
|175
|CHP
|FEVZİ TOPUZ
|% 39,65
|138
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAYIRLI
|% 7,18
|25
|DİĞER
|% 0,86
|3
|YENİDEN REFAH
|ERSİN TOPTAŞ
|% 0,29
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SUAT YAŞAR
|% 0,29
|1
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,29
|1
|HÜDA PAR
|ADEM ÖZEL
|% 0,29
|1
|AP
|SALİH ÖNEL
|% 0,29
|1
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ÇİÇEK
|% 0,29
|1
|SAADET
|MURAT TEKİN
|% 0,29
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
SEYDİKEMER
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ULA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,86
|Katılım Oranı
|:
|% 84,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZAY TÜRKLER
|% 45,6
|632
|CHP
|MEHMET CANER
|% 44,81
|621
|DİĞER
|% 4,11
|57
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|% 1,37
|19
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER SEBEN
|% 1,37
|19
|BAĞIMSIZ
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|% 1,16
|16
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAŞAR
|% 0,72
|10
|YENİDEN REFAH
|DURSUN ÇELEBİ
|% 0,65
|9
|BTP
|İHSAN BULUT
|% 0,14
|2
|MİLLET
|ŞÜKRAN ÖZLER
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › MUĞLA SON - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim koordinasyon merkezinden yaptığı açıklamada, henüz oran veremese de 2019'da kendilerine oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçların takdire şayan olduğunu belirterek, güzel sonuçlar aldıklarını ifade etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
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