MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|208
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,55
|Kullanılan Oy
|:
|47.166
|Geçerli Oy
|:
|43.564
|Katılım Oranı
|:
|% 68,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 41,76
|18.193
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 25,1
|10.935
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 12,58
|5.479
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 4,83
|2.104
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,54
|1.977
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,93
|1.278
|DİĞER
|% 2,43
|1.058
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,6
|695
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 1,28
|557
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,98
|428
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,6
|262
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,46
|201
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,4
|175
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,19
|83
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,11
|47
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,09
|40
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,09
|40
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,03
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 67,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 54,26
|5.671
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 21,68
|2.266
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 11,13
|1.163
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,78
|918
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,13
|223
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,59
|62
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,47
|49
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,33
|34
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,28
|29
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,21
|22
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,14
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL ORBAY
|% 42,56
|2.698
|AK PARTİ
|SUPHİ IŞIK
|% 41,21
|2.612
|İYİ PARTİ
|İSMET ÖZCAN
|% 13,39
|849
|YENİDEN REFAH
|FERİT GÜRBÜZ
|% 2,19
|139
|DEM PARTİ
|REHBER KARAKAYA
|% 0,32
|20
|CHP
|RAHMİ PAÇAL
|% 0,16
|10
|SAADET
|MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA
|% 0,09
|6
|DEVA PARTİSİ
|HARUN YILDIRIM
|% 0,05
|3
|HÜDA PAR
|RAMAZAN KARABULUT
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|% 54,14
|969
|DEVA PARTİSİ
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
|% 29,39
|526
|DEM PARTİ
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|% 9,16
|164
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ELİTAŞ
|% 5,48
|98
|YENİDEN REFAH
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|% 0,89
|16
|CHP
|TANER TANRIVERMİŞ
|% 0,5
|9
|BTP
|FATMA YOLAY
|% 0,22
|4
|HKP
|YEŞİLAY AKARSU
|% 0,11
|2
|SAADET
|MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 49,77
|4.375
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 44,94
|3.950
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 2,38
|209
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,67
|59
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,58
|51
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 0,41
|36
|HKP
|ULAŞ ÖZÇELİK
|% 0,36
|32
|VATAN PARTİSİ
|YÜCEL UÇAK
|% 0,33
|29
|BTP
|BAHRİ BOZ
|% 0,29
|25
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,27
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 65,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GİYASETTİN AYDEMİR
|% 60,49
|2.695
|AK PARTİ
|ABDULBARİ HAN
|% 22,72
|1.012
|CHP
|AKIN OKYAY
|% 10,03
|447
|BAĞIMSIZ
|DOĞAN DEDE
|% 1,95
|87
|YENİDEN REFAH
|ABDULBAKİ BALİ
|% 1,84
|82
|MHP
|SERACEDDİN SOLHAN
|% 1,08
|48
|BTP
|AHMET BAŞARA
|% 0,52
|23
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|% 0,52
|23
|HÜDA PAR
|VEYSEL EŞİM
|% 0,4
|18
|HKP
|FATİH SÖĞÜT
|% 0,29
|13
|SAADET
|SADIK AYDIN
|% 0,16
|7
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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