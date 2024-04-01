|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 65,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GİYASETTİN AYDEMİR
|% 60,49
|2.695
|AK PARTİ
|ABDULBARİ HAN
|% 22,72
|1.012
|CHP
|AKIN OKYAY
|% 10,03
|447
|BAĞIMSIZ
|DOĞAN DEDE
|% 1,95
|87
|YENİDEN REFAH
|ABDULBAKİ BALİ
|% 1,84
|82
|MHP
|SERACEDDİN SOLHAN
|% 1,08
|48
|BTP
|AHMET BAŞARA
|% 0,52
|23
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|% 0,52
|23
|HÜDA PAR
|VEYSEL EŞİM
|% 0,4
|18
|HKP
|FATİH SÖĞÜT
|% 0,29
|13
|SAADET
|SADIK AYDIN
|% 0,16
|7
Kaynak: AA
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