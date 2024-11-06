Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek teknolojik gelişmeler, gençlerin gelecekteki rolleri ve Milli Teknoloji Hamlesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Varank, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yer tutacağını vurgulayarak, eğitim ve teknolojik atılımların önemine dikkat çekti.

06.11.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek yedi. Son dönemlerde yapılan teknolojik hamleler, uzay araştırmaları, yazılım alanında yürütülen çalışmalar, elektrikli araba, yapay zeka, savunma sanayideki hamleler, Togg, İHA, SİHA, TEKNOFEST ve TÜBİTAK çalışmalarına ilişkin öğrencilerle sohbet eden Varank, gençlerin geleceğe ilişkin ümitli olmaları için daha çok sebep bulunduğunu, becerilerine göre iş bulma imkanlarının arttığını, nitelikli, becerikli elemanları, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağını ifade etti.

'GENÇLER, GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ OLACAK'

Her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlediğimiz, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz ve bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu amaçla yürütülen tüm çalışmaların merkezine gençleri aldık. Havacılıktan uzaya, savunma sanayiden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar, birçok alanda yapılan atılımlarda gençlerle beraber yol yürümek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kıymetli öğrencilerini de bu anlamda çok önemsiyoruz. Güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesi sizler olacaksınız" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Varank, merkezde yürütülecek bilimsel faaliyetlere yönelik, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve yetkililerden bilgi aldı. Varank, kampüste inşaatı devam eden camiyi de ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Varank, Teknoloji, Türkiye, Savunma, Güncel, Enerji, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 17:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Varank, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.