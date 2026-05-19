Nagehan Alçı: Rasim'den çok alacağım var

19.05.2026 10:11
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuşan eski eşi Nagehan Alçı, kendisine para gönderildiği iddialarını sert sözlerle yalanladı. Alçı, yıllarca kazandığı paraların Kütahyalı tarafından yönetildiğini söyleyerek “15-20 yıllık emeğim yok oldu” dedi. Nafaka ödemelerini alamadığını belirten Alçı, “Rasim’den çok alacağım var” ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ortaya atılan “Nagehan Alçı’ya para gönderdi” iddiası gündem olurken, gazeteci Nagehan Alçı sessizliğini bozdu. Kendi YouTube kanalında açıklama yapan Alçı, hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“BANA PARA GÖNDERMEDİ, NAFAKA BİLE ALAMADIM”

Nagehan Alçı, "Boşandıktan sonra da 2 yıl ortak hesap kullanmıştık. Bu ortak hesabımıza benim hiç haberim olmadan aynı gün 100 bin, 100 bin ve 850 bin lira para göndermiş. Birkaç dakika sonra da aynı paraları kendi şahsi hesabına aktarmış" diye konuştu.

Sözcü gazetesinde yer alan “Tutuklanan ROK’a Nagehan Alçı’ya gönderdiği paralar soruldu” başlıklı habere tepki gösteren Alçı, kendisine herhangi bir maddi destek yapılmadığını söyledi. Çocukları için hükmedilen nafakanın dahi ödenmediğini belirten Alçı, “Bırak bana para göndermeyi, Rasim’den nafakaları bile alamadım. Çocuklarımın nafakalarını alamadım” dedi.

“MAAŞLARIMI ‘BEN DEĞERLENDİRECEĞİM’ DİYEREK ALIYORDU”

Evlilik sürecindeki maddi düzen hakkında da dikkat çeken açıklamalar yapan Alçı, tüm gelirinin ortak hesaplar üzerinden yönetildiğini anlattı. “Benim aptallığım diyeyim, para işleriyle ilgilenmedim” diyen Alçı, maaşlarının Kütahyalı tarafından alındığını ifade etti.

Alçı, “Rasim maaşımı ‘ben değerlendireceğim’ diyerek alıyordu. Ortak hesaplarımız vardı. Boşanırken de borçların kapatılması gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“269 BİN LİRA BANA GELMEDİ”

Kamuoyunda konuşulan para transferleriyle ilgili de açıklama yapan Alçı, söz konusu 269 bin liranın kendisine ait olmadığını savundu. Paranın, Kütahyalı’nın kendi borçlarını kapatmak için kullanıldığını ileri süren Alçı, “269 bin liranın bir lirası bile bana gelmedi” dedi.

“‘BEN FİNANS DEHASIYIM’ DİYORDU”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın finansal işlemlerine de değinen Alçı, eski eşinin çok sayıda kredi kartı kullandığını söyledi. Kütahyalı’nın kendisini “finans dehası” olarak tanımladığını aktaran Alçı, “Nasıl bir deha bilmiyorum” sözleriyle dikkat çekti.

“15-20 YILLIK EMEĞİM YOK OLDU”

Ortak hesap kullanımına ilişkin uyarıda bulunan Alçı, yaşadıklarının ardından özellikle boşanma sürecindeki kadınlara seslendi. Yıllarca çalışarak kazandığı birikimlerin kaybolduğunu söyleyen Alçı, “Ortak hesaptaki paranın nereye gittiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“RASİM’DEN ÇOK ALACAĞIM VAR”

Eski eşi hakkında konuşurken temkinli davranan Alçı, “Düşmüşün arkasından konuşmak istemiyorum” dedi. Hakkındaki suçlamaların çocukları için doğru olmamasını temenni ettiğini belirten Alçı, “Benim Rasim’den çok alacağım var” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

