Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (10) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (10)

Narin cinayeti davasının 2\'nci duruşmasında 3\'üncü gün (10)

AMCA VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASIDiyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasının 3'üncü gününde, mütalaaya karşı savunmaların ardından...

28.12.2024 23:28  Güncelleme: 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMCA VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasının 3'üncü gününde, mütalaaya karşı savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 21.00'e erteledi. Mahkeme Başkanının talebi üzerine de salonda sağlık ekipleri hazır bulundu. Salonda ayrıca çok sayıda kolluk kuvveti, güvenlik önlemi aldı. Saat 21.00'de devam eden duruşmaya amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar getirildi, ardından mahkeme heyeti ve Mahkeme Başkanı geldi.

'KIZIMIN ASLA KATİLİ DEĞİLİM'

Mahkeme Başkanınca sanıklara son sözlerinin sorulması üzerine ilk söz hakkı verilen Yüksel Güran, "Yüreğim yaralıdır. Rabbim benim şahidimdir. Rabbim benim kefilimdir. Kızımın asla katili değilim. Burada herkese söylüyorum. Başım diktir. Beraatımı istiyorum" dedi.

'CESEDİNİ SALİM GÜRAN VERDİ, BEN DE CESEDİ TAŞIMA CEZAM NEYSE RAZIYIM'

Ardından söz hakkı verilen Nevzat Bahtiyar, "Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran verdi. Ben de cesedi taşıma cezam neyse razıyım. Yemin ederim ben kesinlikle Narin'i öldürmedim" diye konuştu.

'HAKKIMI YİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Enes Güran da "Ben de doğruyu konuştum. Yalan konuşmadım. Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

'AFFEDERSİNİZ, ÖKÜZ MEYDANDADIR'

Ardından söz hakkı verilen Salim Güran ise "Narin benim yeğenim ve canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek en son kişi benim. Affedersiniz, öküz meydandadır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Son sözlerin ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıkladı. Mahkeme kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi:

1- Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3- Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

4- Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın katılan Arif'in evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Egertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu' oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Emrah KIZIL- Seyfettin EKEN- Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (10) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.