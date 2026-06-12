Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi

Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi
12.06.2026 13:03
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde 15 sanığın yargılaması, avukatların katılmaması nedeniyle ertelendi.

DİYARBAKIR'da, Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın üst mahkemenin bozma kararının ardından 'Suçluyu kayırma' suçundan yeniden yargılandığı davanın duruşması, avukatların mazeret bildirerek katılmaması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onamasının ardından dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin, 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozarak dosyayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇUNDAN DAVA

Narin Güran cinayeti ile ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplam 15 kişi hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi. İddianameler, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edilerek birleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G. hakkında 3 yıl 6 ay, M.S.A., M.Ş.K. ve M.K. hakkında 3 yıl hapis cezası vererek, ilk üç sanığın tutukluluğunun devamına, diğer üç sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar H.G., Ş.K., İ.H.G., B.G., K.G. ve Ö.F.G. 3 ile 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, suça sürüklenen çocuklardan R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K.'ye (17) 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetim uygulanmasına hükmetti.

TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, 'Suçluyu kayırma' suçunun oluşup oluşmadığının, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ana davanın sonucuna bağlı olduğunu, bu dosyanın halen Yargıtay aşamasında bulunması nedeniyle 2 dosya arasında bekletici mesele ilişkisi bulunduğunu ve hükümlerin bu aşamada kesinleşemeyeceğini belirtti. İstinaf kararında ayrıca tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin hükmedilen ceza miktarına yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulanarak B.G., F.G. ve M.G.'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Diğer yandan dosyada 'katılan' olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından yapılan istinaf başvuruları reddedildi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başlandı. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ikincisi görülen duruşmaya avukatlar mazeret bildirerek katılmadı. Bunun üzerine mahkeme, avukatların mazeretlerini kabul ederek, duruşmayı eksik hususların da tamamlanmasını isteyerek 1 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

Narin Güran, Diyarbakır, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi - Son Dakika

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