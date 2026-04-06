Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişmeler

06.04.2026 12:33
Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanırken, ailesi adalet talep etti.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın, yeniden yargılandığı davanın duruşmasında söz alan Narin'in babası Arif Güran, "Benim kızım katledildi. Bana, 'mahkeme ne diyorsa kabul et' diyorlar. Ben kabul etmiyorum. Burada 'Adalet mülkün temelidir' deniyor. Ben bu acı ile yaşayamam. Ben keşif istiyorum, jandarma ile değil, polisle keşif istiyorum. Kızımın ölümünde kimin parmağı varsa devlet o parmağı kessin. Salim, Yüksel, Enes, Nevzat kim olursa olsun" dedi.

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Sanık Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevinde yoğun güvenlik önlemi altında yeniden yargılamanın yapılacağı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi.

Saat 09.40'ta başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı, sanık Nevzat Bahtiyar'a bozma kararına itirazı olup olmadığını sordu. Bahtiyar, bu konuda bir şey söylemek istemediğini belirtti.

Mahkeme Başkanının, olay günü ne yaptığını sorması üzerine Bahtiyar, öğleden sonra eve geldiğinde eşinin suların kesik olduğunu söylediğini, ardından bu durumu bildirmek için Salim Güran'ı aradığını belirtti.

"Arif Güran'ın evine geldik. Narin'in cesedini orada gördüm"

Cinayetle hiçbir alakasının olmadığını iddia eden sanık Bahtiyar, "Salim Güran beni çağırdı. Tepeye gittim. Salim ile birlikte Arif Güran'ın evine geldik. Narin'in cesedini orada gördüm" dedi.

Mahkeme Başkanının, "Hangi odada" diye sorması üzerine Bahtiyar, "En sondaki soldaki oda sanırım" yanıtını verdi.

"Silah çekti beni ve oğlumu tehdit etti"

Nevzat Bahtiyar, savunmasına şöyle devam etti:

"'Bana bu cesedi götüreceksin' dedi, ben 'götürmüyorum' dedim. Sonra silah çekti beni ve oğlumu tehdit etti, 'Önce oğlunu sonra seni öldürürüm' dedi. Ben mecbur kaldım, cesedi götürdüm. Ceset battaniyeye sarılıydı. Sonra bizim ağıla gittim, cesedi orada torbaya koydum. Sonra da arabaya koydum. Sonra Yüksel Güran'ı yukarda gördüm. Ağlıyordu. Sonra Salim Güran geldi. Battaniyeyi benden aldı, 'Cesedi parça parça et kimse görmesin' dedi. Sonra ben cesedi götürdüm. Ben cesedi yok etmedim, açığa çıkardım. Eğer Salim Güran'ın dediğini yapsaydım, ceset olmazdı, ben de burada olmazdım."

Mahkeme Başkanı, "Eve gittiğinde herhangi birileri var mıydı?" sorusuna Bahtiyar, "Ben sadece Salim Güran'ı gördüm. Cesedi arabaya götürdükten sonra Yüksel Güran'ı gördüm, ağlıyordu" diye konuştu.

"Hangi ifaden doğru?"

Mahkeme Başkanı, Bahtiyar'a, jandarmaya verdiği ifadeyi hatırlatarak, "O ifade de 'Salim arabayla getirip benim arabaya bıraktı' dediniz. Şimdi de başka bir şey diyorsun, hangi ifaden doğru?" diye sordu.

Nevzat Bahtiyar, "O zaman ailem güvence altında olmadığı için o ifadem doğru değil, mahkemedeki ifadem doğru. Ben mecbur kaldım cesedi götürdüm. Pişmanım. Cesedi aldığımda çocuk ölmüştü. Ben delilleri yok etmiş olsaydım burada olmazdım" şeklinde konuştu.

Bu savunmasının ardından Narin Güran'ın babası Arif Güran, "Sen parça parça olasın. Kızıma kurban olasın. Benim çekirdek ailemi yok etti bu insan" şeklinde tepki vermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, Arif Güran'a, "Acınızı anlıyorum. Ama sakin olun, aile fertlerinizin sakin olmasını istiyorum" diyerek uyarıda bulundu, duruşmaya kısa süre ara verdi.

"Narin olduğunu bilseydim belki gitmezdim"

Aranın ardından savunmasına devam eden Bahtiyar, Arif Güran'ın suçlamalarına karşılık, "Bunu bana söyleyen senin kardeşindir. O bana parça parça yapılmasını söyledi. Ben onun sözlerini söylüyorum. Narin olduğunu bilseydim belki gitmezdim" diye konuştu.

İddia makamı ise Nevzat Bahtiyar'a, "Salim seni çağırınca sana ne dedi" diye sordu. Bahtiyar, "Nevzat 'Buraya gel seninle işim var' dedi. Salim, Narin'i 'ben öldürdüm' dedi. 'Beni ve annesini birlikte gördüğü için ben öldürdüm' dedi" sözleriyle yanıtladı.

"Jandarma ile değil, polisle keşif istiyorum"

Bahtiyar'ın ardından söz alan Arif Güran, yeni keşif talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Bu kadar eksik bir soruşturmada ben neye inanayım. Benim her şeyi öğrenmek hakkımdır. Bu insan (Nevzat Bahtiyar) 6 kez ifade değiştirdi. Bu adamın ifadesiyle benim ailem yok edildi. Benim kızım katledildi. İnsanda vicdan olursa birinden üzülür de söz eder. Bana, 'mahkeme ne diyorsa kabul et' diyorlar. Ben kabul etmiyorum. Burada 'Adalet mülkün temelidir' deniyor. Ben bu acı ile yaşayamam. Ben keşif istiyorum, jandarma ile değil, polisle keşif istiyorum. Nevzat Bahtiyar, tehdit edildiği için konuşmadığını söylüyor. Köyde 1700 personel vardı. Bu adam 19 gün boyunca içimizdeydi, yanımda namaz kalıyordu. O kadar jandarma vardı, istihbarat elemanı vardı. Neden tehdit edildiğini söylemedi. Salim Güran, devletten büyük müdür?"

"Ben kızımın hakkını istiyorum. Yüksel Güran yapmışsa cezasını çeksin, Salim Güran yapmışsa cezası çeksin"

Kızı Narin için adalet çağışında bulunan Arif Güran, şöyle devam etti:

"Sayın başkanım ben ölü bir insanım, ben kızımın hakkını istiyorum. Ben keşif istiyorum. Benim çekirdek ailem yok oldu. Kızımın hakkı yerde kaldı. Ben kızımın hakkını istiyorum. Yüksel Güran yapmışsa cezasını çeksin, Salim Güran yapmışsa cezası çeksin. Ben adalet istiyorum, kızımın hakkını istiyorum, keşif istiyorum. Narin gibi 4 tane daha çocuğum var. Benim çocuklarım okulu bıraktılar, benim çocuklarım okula gidemiyor. Narin'i korumak için 7'den 70'e iftira attılar. Ama Narin gibi 4 çocuğu daha öldürdüler. Havaalanı, dara-2 üs bölgesinin kameralarını istiyorum. Bu davanın bu şekilde kapanmaması lazım ve kapanmayacak. Bir baba olarak, bir ağabey, bir kardeş olarak keşif istiyorum. Kızımın ölümünde kimin parmağı varsa devlet o parmağı kessin. Salim, Yüksel, Enes, Nevzat kim olursa olsun."

Arif Güran'ın avukatları, Narin Güran'ın patikaya çıktığı anlara ait Amerika'da iyileştirirmiş görüntülerin izlenmesini talep etti.

Duruşma devam ediyor.

Kaynak: ANKA

