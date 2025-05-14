Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş - Son Dakika
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Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunun ölümüne ilişkin tutuklanan itfaiye eri serbest bırakıldı. Eşinin evin içinde doğal gaz kokusu olduğunu söyleyerek, "Birini ara, kokuya baktır" şeklinde mesajlar attığını ancak cevap vermediğini belirten itfaiye erinin ifadesinde, "Herhangi bir doğal gaz, is, duman kokusu almadım." dediği öğrenildi.

14.05.2025 19:07  Güncelleme: 20:13
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunun ölümüne ilişkin tutuklanan itfaiye eri ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan nişanlısının ifadeleri ortaya çıktı.

İTFAİYE ERİ SERBEST KALDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in savcılıkta verdiği ifadede, eşiyle daha önce ayrılma kararı aldıklarını fakat ailelerin araya girmesiyle tekrar barıştıklarını ve ilişkilerinin yeniden bozulduğunu söyledi. Kendisinin geceleri dışarıda alkol aldığını ve eve pek uğramadığını belirten Gezgin, olay gecesi kendisinin balkonda eşinin de salonda olduğunu anlattı.

Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

"EŞİM DOĞAL GAZ KOKUSU ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Gezgin, "Balkonda olduğum esnada eşim Fatma bana saat 03: 30 sıralarında doğal gaz kokusu olduğundan bahisle WhatsApp üzerinden mesaj attı. Bunun üzerine doğal gaz borularını ve hattını kontrol ettim, herhangi bir koku almadım. 10-15 gün önce tadilat yaptırdıydık ancak tekrar herhangi bir koku almadım. Ezan okunmadan önce diye hatırladığım bir zamanda eşim oruç tuttuğu için sahur hazırlamak üzere mutfağa geçti. Ben de üzerimi değiştirerek itfaiyeye gitmek için evden çıktım. Bu esnada kendisi mutfaktaydı." ifadesini kullandı.

"ŞÜPHELENECEK BİR ŞEY GÖRMEDİM"

İtfaiyede bir süre durduktan sonra Uzun Çarşı'dan börek, evden de montunu almak için eve gittiğini aktaran Gezgin, "Bu esnada anahtar yanımdaydı. Apartmanın dış kapısının anahtarı ve iç daire kapısının anahtarı aynı anahtarlıkta takılıydı. Ben genelde dış kapıyı şifreyle açarım. O gün nasıl açtığımı hatırlamıyorum. Saat 07.00 sıralarında daire kapısını açıp içeri girmeden montumu alarak çıktım. Bu esnada herhangi bir doğal gaz, is, duman kokusu almadım. Şüphelenecek herhangi bir şey görmedim. Montumu giyerek binadan çıktım ve tekrar itfaiyeye gittim." savunmasında bulundu.

"GENELDE EŞİMİN MESAJLARINA CEVAP VERMEZDİM"

İtfaiyeye ilk geldiğinde eşinin kendisine attığı "Çok geç gelme pazara gidelim, insanlar uyanınca da ev sahibini mi arayacaksın, doğal gazı yapanı mı arayacaksın, birini ara, kokuya baktır" şeklindeki mesajlarını gördüğünü fakat cevap vermediğini anlatan Gezgin, genelde eşinin mesajlarını cevapsız bıraktığını öne sürdü.

"HERHANGİ BİR KOKU ALMADIM"

Eşini saat 07.45 gibi birkaç kez aradığını, telefonu açmaması üzerine eve gittiğini aktaran Gezgin, şunları söyledi: "Bu esnada saat 08: 00 sıralarındaydı. Ben yukarı çıkarken komşumla karşılaştım. O da dairesinden çıkıyordu. Daire kapısına geldiğimde herhangi bir koku almadım. Anahtarımın yanımda olmadığını fark ettim. Kart ile açmaya çalıştım ancak açamadım. Zile bastım, kapıyı çaldım, yaklaşık 3-4 defa çalıp bekledim. İkişer dakika arayla çalmış olsam yaklaşık 8-10 dakika sürmüştür. Yukarıda kapıyı çalarken aşağıda bodrum kattaki daireden komşumun gittiğini duydum. Bir süre sonra ben de çıktım. Başka kimseyi duymadım, görmedim."

Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

"BENİM YALAN SÖYLEME GİBİ BİR LÜKSÜM YOK"

Savcının "Daha önceki beyanlarınızda eve en son 07: 00'da gelerek montunuzu aldığınızı söylediniz, şu anda ise saat 08.00-08.10 esnasında gelerek yaklaşık 10 dakika apartman dairesinin önünde bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Çelişki hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Gezgin, "Benim yalan söyleme gibi bir lüksüm yok. Zaten her yerde kamera var, gerek savcılıkta gerek karakolda vermiş olduğum ifadelerde bu hususu hatırlamamış olabilirim." yanıtını verdi.

"KÖTÜ ŞEYLER OLACAK" ŞEKLİNDE MESAJLAR ATMIŞ

Gezgin, çarşıya gittikten sonra komşusunun kendisini araması üzerine eve geldiğini, içeri girmek istediğini fakat yoğun dumanlardan dolayı giremediğini belirtti. Savcı, Gezgin'e nişanlısı şüpheli F.T'nin olaydan önce kendisine "kötü şeyler olacak" şeklinde attığı mesajlar soruldu. Soruya istinaden Gezgin, "Benim hislerim kuvvetlidir. Farklı olaylarda da hislerim sonucunda iyi veya kötü olaylar meydana geldi. Boşanma konusunda ben kendisine boşanacağımı söyledim. Dava olduğunu da söyledim ancak davanın boşanma davası olduğunu söylemedim, tanık olduğum bir dosya olabilir." şeklinde cevap verdi.

"BENİM İÇİME KÖTÜ ŞEYLER DOĞUYOR

İfadesi alınan F.T ise olay olduktan sonra ailesi ve arkadaşlarının Gezgin'in mezarlığa gitmediğini söylediğini, Gezgin'in ise çocuklarının öldüğüne inanmadığı yönünde kendisine sözler sarf ettiğini anlattı.

Gezgin'le 11 Mayıs'ta nişanlandığını belirten F.T, şöyle devam etti: "Bu olaydan yaklaşık 10-15 gün önce bana 'Benim içime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak, bu bana koyacak' dedi. Olaydan 1 gün önce bana 'yarın boşanma davam var, bu iş bitecek' dedi. Ben de ona 'benim boşanmam 8 yıl sürdü o öyle hemen olmaz' dedim. Bana 'Benimki olacak, biz konuştuk anlaştık, her şey bitecek' dedi.

Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

"KENDİSİNİ ÇOK KEZ ENGELLEDİM"

Ben hem 10-15 gün önce söylediği hem de 1 gün önce söylediği bu sözlerden sonra bu olayın olması üzerine kendisinden şüphelendim. Kendisine 'senden şüpheleniyorum, görüşmek istemiyorum' dedim. Kendisini çok kez engelledim ancak beni sözlü olarak ikna etti. Ben her ne kadar ikna olup görüşmeye devam etsem de kendisine bu olaydan itibaren güvenmiyordum. Olay ile ilgili şüphelerim hep devam ediyordu."

APIR UYKU GEREKTİREN İLAÇ ARAMIŞ

Gezgin'in olaydan bir gün önce bir veterinere gidip "ağır uyku gerektiren ilaç" istediği öğrenildi. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi raporunda anne ve iki çocuğunun ölüm sebebinin karbonmonoksitten kaynaklandığı, fakat detaylı otopsi için alınan numunelerin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. Turgay Gezgin'in olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin \'\'doğal gaz kokusuna baktır\'\' mesajını görmemezlikten gelmiş
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eren Türkmen:
    Ya bu yüzden diyoruzki en az 3 çocuk falan filan nifus muhabbeti artık bu ülkede boş söylemler adamın 2 tane çocuğu var karısının uyarısına hızır gibi koşup hemen baktırması lazım karımın mesajlarına genelde bakmam diyor 8 2 Yanıtla
  • batu kork:
    Bu adam serbest bırakılırmı hersey ortada 9 0 Yanıtla
  • merzis:
    bana kalırsa itfaiyeci bilerek yaptı. çünkü bu işten anlıyor. Gazda bilerek kaçak yaptı. Gaz yavaş yavaş sızdı ve bu çıktıktan sonra yemek yapmak için ocak açılmasıyla alev aldı yangın çıktı. 7 0 Yanıtla
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