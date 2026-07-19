ODTÜ Mezunlar Günü Coşkusu - Son Dakika
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ODTÜ Mezunlar Günü Coşkusu

ODTÜ Mezunlar Günü Coşkusu
19.07.2026 14:03
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ODTÜ, 70. kuruluş yılında mezunlar için etkinlikler düzenleyerek dayanışmayı kutladı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 'Mezunlar Günü' geleneği, bu yıl da farklı kuşaklardan binlerce mezunu kampüste buluşturdu. Bu yıl 70'inci kuruluş yılını kutlayan ODTÜ'de gün boyunca düzenlenen etkinlikler, üniversitenin güçlü mezun ağı ve kuşaktan kuşağa aktarılan kurum kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yıl 70'inci kuruluş yılını kutlayan ODTÜ, Mezunlar Günü'nde geçmişten bugüne uzanan köklü kurum kültürünü ve mezun dayanışmasını yeniden yaşattı. Farklı dönemlerden mezunları bir araya getiren program, gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle kampüste birlik ve aidiyet duygusunu pekiştirdi. Mezunlar Günü, ODTÜ mezunlarının katılımıyla gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir ziyareti, ODTÜ'nün köklü geleneklerinden biri olarak bu yıl da büyük katılımla gerçekleştirildi.

MEZUNLAR KAMPÜSTE BULUŞTU

Anıtkabir programının ardından mezunlar kampüste bir araya geldi. Gün boyunca bando gösterileri, çocuk oyun atölyeleri ve üstü açık otobüslerle düzenlenen kampüs turları yoğun ilgi gördü. Mezunlar yıllar sonra yeniden kampüs atmosferini yaşarken, anılarını tazeledi ve farklı kuşaklardan ODTÜ'lüler aynı çatı altında buluştu. Etkinlikler kapsamında Vecdi Diker Sergisi de ziyaretçilere açıldı. Gün boyunca kampüste düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler, mezunlar kadar öğrenciler ve aileleri tarafından da ilgiyle takip edildi.

50, 55, 60 VE 65'İNCİ YIL MEZUNLARINA MADALYA

Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlenen törende mezuniyetlerinin 50, 55, 60 ve 65'inci yılını tamamlayan ODTÜ mezunlarına madalyaları takdim edildi. Farklı dönemlerden mezunların aynı salonda buluştuğu törende, ODTÜ geleneği ve mezun dayanışmasının yıllar geçse de ilk günkü gücünü koruduğu bir kez daha görüldü.

PROF. DR. YOZGATLIGİL: ODTÜ'NÜN EN BÜYÜK GÜCÜ MEZUN AĞIDIR

Törende konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ'nün en büyük gücünün mezunları olduğunu vurgulayarak, "ODTÜ'nün en büyük gücü mezun ağıdır. Bu yıl 70'inci yılımızı kutluyoruz. 1956'dan bu yana 160 binin üzerinde mezunumuz, 167'den fazla ülkeye yayıldı. Dünyanın neresine giderseniz gidin en az bir ODTÜ'lüyle karşılaşabilirsiniz" dedi.

Mezunlarla kurulan güçlü bağın üniversitenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Yozgatlıgil, mezunların bilgi birikimi ve vizyonunun ODTÜ'nün gelişimine yön verdiğini ifade etti. Mezunlarla yürütülen burs programları, Yerim Yurdum ODTÜ Projesi ve Süreklilik Fonu gibi çalışmaların bu dayanışmanın en somut örnekleri olduğunu söyleyen Yozgatlıgil, "70'inci yılımızda yeni ve eski mezunlarımızla birlikte ODTÜ'yü dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına taşımak için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ODTÜ mezunu olan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de mezuniyetinin 30'uncu yılı dolayısıyla madalyasını sahnede teslim aldı. Salondaki mezunlar tarafından uzun süre alkışlanan Yozgatlıgil, mezunlarla aynı duyguları yaşadı.

MEZUNLAR BÖLÜMLERİNİ YENİDEN ZİYARET ETTİ

Madalya töreninin ardından mezunlar, mezun oldukları fakülte ve bölümleri ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi. Kampüsteki değişimleri yerinde inceleyen mezunlar, öğrencilerle de buluşarak deneyimlerini paylaştı.

PİNHANİ KONSERİYLE FİNAL

Mezunlar Günü'nün finalinde sevilen müzik grubu Pinhani sahne aldı. Binlerce mezun ve öğrenci konser alanında buluşarak ODTÜ ruhunu müzik eşliğinde kutladı.

Kaynak: DHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Anıtkabir, Etkinlik, Pinhani, Eğitim, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

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