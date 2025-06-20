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Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi
20.06.2025 12:29
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İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da, törenle karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapanış töreni düzenlendi.

Törene, Vali Süleyman Elban, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda güzel sanatlar lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Vali Elban, daha sonra sınıflarında ziyaret ettiği 1. sınıf öğrencilerine karne ve hediyelerini verdi.

Okulun öğretmenleriyle yıl sonu değerlendirmesi de yapan Elban, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi de İzmir'de 732 bin 341 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Uşak

Uşak'ta ise 65 bin 245 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Gül İlkokulu'nda Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, öğrencilerin huzurlu tatil geçirmesini diledi.

Öğretmenlere de katkılarından dolayı teşekkür eden Aktaş, "Yaz döneminde okullarımızdaki tedbirlerimizi, hazırlıklarımızı gözden geçireceğiz, buna göre çalışmalarımızı yapacağız. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." şeklinde konuştu.

Denizli

Denizli'de de 784 okulda 192 bin 827 öğrenci karne aldı.

Merkezefendi ilçesindeki Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencilerin geleceğe ışık tutan bir yılı daha başarı, azim ve çalışkanlıkla tamamladıklarını söyledi.

Törende Vali Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan öğrencilere karnelerini verdi.

Manisa

Manisa genelinde 1146 okulda eğitim gören 270 bin 117 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

Karne dağıtım töreni, Şehzadeler ilçesindeki Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı.

Törene, Vali Vekili Aydın Memük, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay katıldı.

Uğurelli, bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarını belirterek, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri emeklerinden dolayı kutladı.

Aydın

Aydın'da 883 okulda 188 bin 623 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Efeler ilçesi Kardeşköy İlkokulu'nda Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende 4. sınıf öğrencileri, Canbolat'n "Yemek yapmayı biliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını verdi. Ardından Canbolat, "Menemen yapmayı biliyor musunuz? Soğanlı mı olur soğansız mı olur?" şeklinde soru sorunca gülümseten anlar yaşandı.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Canbolat, sağlıklı ve huzurlu bir dönemi geride bıraktıklarını, bu dönemde eksiklikleri yaz döneminde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de katıldı.

Germencik ilçesindeki törende ise Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi üçüzler Ecrin, Elvin ve Elif Gökalp karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

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