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Öğretmen, öğrencisine cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf gönderdi - Son Dakika
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Öğretmen, öğrencisine cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf gönderdi

Bursa'da bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen, kendisine gönderilen cinsel içerikli mesaj ve fotoğrafların suç olduğunu bilmediğini söyledi.

Öğretmen, öğrencisine cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf gönderdi
24.12.2023 - 11:05,
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BURSA'da, yabancı dil öğretmeni olarak çalıştığı özel okulda, evine davet ettiği 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan, 25 yıla kadar hapsini istenen S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerin suç olduğunu bilmediğini söyledi. S.Y, "Mesaj ve görüntülerin suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem hemen silerdim" dedi.

Bursa'da, özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet etti. Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

AİLESİ CEP TELEFONUNDA LARINI GÖRDÜ

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

'BANA YAŞINI SÖYLEMEDİ'

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıl ile 22 sene arasında hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, "Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

S.Y.'nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını belirtip, "Müvekkilim, Ö.K.'nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K'nİn, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı" diyerek beraatini talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

Yargılanmasına devam edilen S.Y. hakkında, savcılıkça, cep telefonunda bulunan cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerle ilgili olarak başlatılan soruşturma da tamamlandı. Soruşturma sonunda, cep telefonunda kız öğrencisine ait cinsel içerikli mesaj, görüntü ve fotoğraflar bulunan tutuklu sanık hakkında, genel ahlaka karşı suçlar kapsamındaki 'müstehcenlik' suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı. Dosya, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilirken, ikinci duruşmada savunma yapan S.Y., "Bana bu fotoğrafları kendisi gönderdi. Ben bu görüntülerin cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem silerdim. Ben, evde sürekli olarak bayılan hasta annem ve babama bakmak zorundayım. Çok üzülüyorum. Bu nedenle tutuksuz olarak yargılanmamı talep ediyorum" diye konuştu.

'KENDİ RIZASIYLA GÖNDERDİ'

Sanık avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisine ait görüntü ve fotoğraflarını, cep telefonunda tutmasının suç olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ayrıca bu fotoğraf ve görüntüleri öğrencisinin kendi rızasıyla gönderdiğine dikkat çekti.

Duruşmada mütalaa veren savcı, tutuklu sanık S.Y.'nin, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'müstehcenlik' suçlarından toplam 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tutuklu sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA
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Bursa, Tutuklama, Ceza, Suç, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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