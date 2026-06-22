OİBVentures Mobilite Fonu Tanıtıldı - Son Dakika
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OİBVentures Mobilite Fonu Tanıtıldı

OİBVentures Mobilite Fonu Tanıtıldı
22.06.2026 13:44
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Ticaret Bakanı Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu’nu tanıttı, otomotiv sektörüne vurgu yaptı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın himayelerinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) liderliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) işbirliğiyle düzenlenen 'Potansiyelde Performansa' temalı OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplarla finansal varlığı olan OİB Venture fonu arasında bir entegrasyon şeklinde görev yapacaktır. Son 3 yıl içinde şunu rahatlıkla ifade ediyorum ki bunlar geleceğin kalıcı ve güzel projeleri olacak." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) liderliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Potansiyelde Performansa' temalı OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun lansmanı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlendi. Mobilite sektöründeki inovatif girişimleri desteklemek ve ekosistem paydaşlarını küresel bir vizyonda buluşturmak amacıyla hayata geçirilen OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu tanıtımına Bakan Bolat'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe,Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Kemal Yazıcı ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından 'OIB Venture Mobilite İnovasyon Fonu'nun vizyonunu ve hedeflerini anlatan tanıtım filmi yayınlandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sunumlarla devam etti.

'TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ SON 20 YILDA 19 KEZ İHRACAT ŞAMPİYONU OLMUŞTUR'

Programda bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün bir araya gelişimizin esas sebebi, OİB Venture Mobilite Fonu'nun, işlemeye başlaması. Türkiyemiz 1971'de başladığı otomotiv sektöründe artık başta Avrupa olmak üzere dünyada önemli oyunculardan birisi haline ulaşmayı başarmıştır. Aradan geçen, yaklaşık 55 yılda, Türk otomotiv sektörü hızla büyümüş, son 20 yılda sektörel olarak 19 kez ihracat şampiyonu olmuştur. Geçen yılı da 41,5 milyar dolar ihracatla kapamıştır. Bu rakam, 41,5 milyar dolar, geçen yılki 273,3 milyar dolarlık toplam mal ihracatımızın yüzde 15'i civarındadır" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYADA TOPLAM YILLIK ARAÇ ÜRETİMİNDE 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELMİŞTİR'

Bakan Bolat, "Biraz önce video filmde gördüğümüz gibi, Türkiye dünyada toplam yıllık araç üretiminde 13'üncü sıraya yükselmiştir. Avrupa'da 5'inci büyük üretici ülke konumundadır. Avrupa'nın ticari araç üretiminde de bazen 2'nci bazen 1'inci sırada yer almaktadır. Otobüs ve hafif ticari araç segmentinde ise Avrupa'da 1'inci konumdadır. Bizi liderlik konumuna taşıyan, geleceğin mobilite dünyasına hazırlayan başarının sırrında 3 önemli faktör yer almaktadır. Birincisi, güçlü altyapı ve yan sanayinin varlığı; ikincisi, üretim kapasitesi ve ihracat gücü; üçüncüsü de nitelikli iş gücü, güçlü mühendislik kabiliyeti ve teşebbüs gücüdür. Bu üç temel gücün birleşimiyle Türk otomotiv sanayinin bugün Avrupa ve dünyada önde gelen ülkelerden biri olmamızı sağlaması mümkün olmuştur. Unutmayalım ki Türkiye yaklaşık, 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin yıllık üretimi ve aynı miktarda da aşağı yukarı yıllık araç satışının olduğu bir pazara sahiptir. Hiçbir dünya ülkesi bu anlamda Türkiye'nin üretim gücünü ve tüketim gücünü gözardı etmemelidir. Bu anlamda bizim Avrupa Birliği (AB) ile 233 milyar dolarlık yıllık dış ticaretimiz geçen yıl, bunun yaklaşık 1/4'i, yüzde 25'i otomotiv sanayinden gelmektedir. Biz Avrupa Birliği ülkelerine otomotiv bitmiş ürün ve yedek parça ihraç ederken, Avrupa Birliği ülkelerinden de bize bitmiş ürün ve yedek parça gelmektedir ve Avrupa Birliği de Türkiye'nin otomotiv yıllık ithalatında yüzde 70'in üzerinde bir paya sahiptir. Bu açıdan önemli kararlar arifesinde Türkiye'nin de üretim gücü, tüketim gücü ve Türk otomotiv sanayinin özellikle uluslararası küresel markalarla birlikte çok yakın ve sıkı bir entegrasyon içinde olması, karşılıklı olarak birbirine olan bağımlılık, asla göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

'SON 5 YILDA 5,6 MİLYAR ÜZERİNDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI ÇEKEREK REKOR KIRDIK'

Bolat, "2007 yılında uygulamaya alınan ve fonların fonu ve iş finansman mekanizmalarının oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık hacim girişimcilik ekosistemine kazandırılmıştır. Kamu kaldıraçlı güçlü fonları desteğiyle bin 91 teknoloji girişimimiz yatırım fonu almayı başarmıştır. Bu girişimlerin ekonomiye kazandırdığı toplam yatırım hacmi de 175 milyar liradır. Bugün amacımız dünyadaki bütün büyük markaların tedarikçisi olan, ortağı olan güçlü otomotiv ve yan sanayi şirketlerimizin yanına yenilerini, startupları desteklemek suretiyle yükseltmektir; rakamları ve firma sayısını ve üretim gücünü artırmaktır. Son 5 yılda 5,6 milyar doların üzerinde girişim sermayesi yatırımı çekerek bir rekor kırdık. Bu yatırımların kayda değer bir kısmını da yabancı uluslararası yatırımcılar yapmışlardır, bunu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'VİZYONUMUZ BU FONUN KENDİ KENDİNİ BESLEYEN BİR FİNANSMAN KAYNAĞINA ULAŞMASIDIR'

Bolat, "Bugün OİB Venture'ı, mobilite, inovasyon fonunu hayata geçiriyoruz. Burada biliyorsunuz SPK mevzuatında Girişim Sermayesi Yatırım Fonları kuruluşu, SPK tarafından izin alınmak suretiyle önemli bir destek mekanizması, girişimlere destekleme mekanizması olarak mevzuatımıza girmişti. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği de bu anlamda bakanlığımıza başvurarak böyle bir yatırım fonu kurmak istediklerini ifade ettiler geçen yıl Kasım ayında ve kısa bir süre önce Sanayi Piyasası Kurulundan da izin alınmasıyla Ticaret Bakanlığımızın gözetiminde OİB Mobilite İnovasyon Fonu, bir diğer adıyla OİB Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuş oldu. Bunun hedefleri özetle; üretim, tedarik, hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi, Ar-Ge, tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak ve yeni fikir ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla stratejik girişim sermayelerini finansal açıdan desteklemek. Vizyonumuz şudur; bu fonun, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağına ulaşmasıdır. OİB'in içinde, Otomotiv İhracatçılar Birliği'nin içinde 10 binden fazla otomotiv yedek parça ve ihracatçıları üye olarak bulunmaktadırlar. Yine OİB üyesi 10 bin firmada 168 tane Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi faaliyettedir. Bu yeni fonun kuracağı sanayi, startup işbirliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzü yeni, parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi güçlenmesiyle geliştirmek olacaktır" dedi.

'OİB VENTURE FONU BİR KÖPRÜ OLACAKTIR'

Bakan Bolat son olarak, " Yeni Otomotiv İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kısa adı OİB Venture ile OİB'in üretim ve sanayi gücü, Türkiye Kalkınma Fonunun da akıllı finansman uzmanlığını birleştirmek suretiyle benzersiz bir girişim ekosistemi meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan bu girişimlerde Girişim Sermayesi Yatırım Fonunda akıllı araç ve sürüş alanı, otomotiv, mobilite, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş dikeyindeki yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri gibi elektrikli araç ekosistemini desteklemek, yeşil dönüşüm ve sıfır emisyon hedeflerini desteklemek gibi önemli ve dijitalleşme, akıllı cihaz ekosistemini desteklemek gibi hedeflerimiz olacaktır. Bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplarla finansal varlığı olan OİB Venture fonu arasında bir entegrasyon şeklinde görev yapacaktır. Son 3 yıl içinde şunu rahatlıkla ifade ediyorum ki bunlar geleceğin kalıcı ve güzel projeleri olacak. OİB Venture Mobilite Fonu'nda Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştiren bir sektör olarak daha da güçlenmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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