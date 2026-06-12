Okul Saldırısı İncelemesi TBMM Komisyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Saldırısı İncelemesi TBMM Komisyonu

Okul Saldırısı İncelemesi TBMM Komisyonu
12.06.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM komisyonu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını yerinde inceledi. Vahim olay detayı paylaşıldı.

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve üyeleri, Kahramanmaraş'ta, 1 öğretmen ile 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Beyazıt, "Tabii buradaki olan hadise son derece vahim. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla silahla, çok büyük bir katliam yapılıyor. Dolayısıyla yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu" dedi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2 ayrı okulda yaşanan silahlı saldırıların ardından kurulan meclis araştırma komisyonu, saha çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'a geldi. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığındaki komisyon, çalışmalarına 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahlarla saldırı gerçekleştirdiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

'VERİN BİZE PARÇALAYACAĞIZ' ŞEKLİNDE BİR TEPKİ VARDI

Komisyon Başkan Yusuf Beyazıt ve üyeleri, okulda ilk olarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vahdet Korkmaz'dan bilgi aldı. Olay yerine ilk gelenlerden olan Korkmaz, komisyona okula geldikten sonra yaşanılanları anlatarak, "Olay yerine geldiğimizde yaralı çocukları 112 ambulanslarla beraber hastaneye intikal ettirdik, vefat edenleri de morga koyup akşamleyin ailelerin bir kısmıyla görüşüp sabahleyin teslim ettik. Olayı gerçekleştirip vefat eden çocuk üst kısımdaydı. Onu da aynı şekilde, vatandaşın baskısı yoğun olduğundan dolayı 'Verin bize parçalayacağız' şeklinde bir tepki vardı. Zırhlı araca koyarak, zırhlı araçla naklettik" dedi.

Yusuf Beyazıt ve beraberindekiler daha sonra saldırının gerçekleştiği ikinci kata çıktı. Öğretmen ve öğrencilerin öldürüldüğü sınıflarda inceleme yapan komisyon, olay günüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

'KOMİSYONUMUZ, TÜM DETAYLARIYLA DEĞERLENDİRECEK'

Yaklaşık 25 dakika süren inceleme sonunda dışarı çıkan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, okuldan ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu. Okul saldırısının sadece Kahramanmaraş'ı değil tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu belirten Beyazıt, olayın ardından Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle komisyon kurulduğunu belirtti. Beyazıt, şunları söyledi:

"Komisyonumuz şu anda incelemelerini yapıyor. Bu olayın gerçekleştiği okulda da gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi bundan sonra biz ilgili kurumları, ailelerimizi de dinleyerek olaya müdahil ve müzahir olma noktasında gereken araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız. Tabii buradaki olan hadise son derece vahim. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla silahla, çok büyük bir katliam yapılıyor. Dolayısıyla yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Ben bu vesileyle milletvekili arkadaşlarımıza, komisyonumuzun değerli üyesi arkadaşlarımıza da ben sabırlar niyaz ediyorum. Şimdi gittikten sonra bu gereken incelemeleri, değerlendirmelerini yapacağız. Zaten bununla ilgili buna benzer olaylar olmasın diye, başka okullarımızda, başka çocuklarımıza buna benzer hadiseler olmasın diye de bütün bir çalışmayı, gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Çok fazla üzgünüz. Bu acıyı sizler zaten gördünüz, yaşamak, tarif etmek de mümkün değil. Allah'tan ben hakikaten ailelerimize sabırlar niyaz ediyorum. Son derece büyük bir acı. Bunlar yavrularımız, çocuklarımız. Onun için Allah rahmet eylesin. Zaten Allah'ın rahmeti içerisinde onlar Cennet-i Ala'dalar. İnşallah buna benzer hadiseler bundan sonra meydana gelmez. Komisyonumuz da tüm detaylarıyla, tüm titizlikleriyle bütün bu çalışmaları değerlendirecekler. Ne gerekiyorsa ne tür bir teklifleri gerekiyorsa bunlar yapılarak en azından bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız."

'AİLELER VE ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞECEK^'

Komisyon daha sonra okuldan ayrılarak çalışmalarına devam etmek üzere Kahramanmaraş Valiliği'ne geçti.

2 gün Kahramanmaraş'ta kalacak olan komisyon, çalışmalar kapsamında okulun öğretmen ve idarecileri ile saldırıda yaşamını yitirenler ve yaralananların aileleriyle görüştükten sonra pazar günü Şanlıurfa'ya geçecek.

Kaynak: DHA

Yusuf Beyazıt, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Saldırısı İncelemesi TBMM Komisyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı
Erdoğan: Plazmadan kritik ilaç üretimiyle dışa bağımlılığı bitireceğiz Erdoğan: Plazmadan kritik ilaç üretimiyle dışa bağımlılığı bitireceğiz
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi "Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Trump’ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA’dan kıyak Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
Erden Timur için tahliye kararı verildi Erden Timur için tahliye kararı verildi
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti
Arda Turan’dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Okan Buruk’tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum Yüzde 99 diyerek açıkladı Okan Buruk'tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum! Yüzde 99 diyerek açıkladı

13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:54:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Okul Saldırısı İncelemesi TBMM Komisyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.