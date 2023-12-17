Okul yönetimi ve öğretmenler öncü oldu, öğrencilerin resimleri 4 ülkede sergilendi

KOCAELİ Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin yaptığı resimler Ukrayna Bulgaristan ve Gürcistan 'da sergilendi. Okul yönetiminin çabalarıyla yapılan sergilerle ilgili konuşan Okul Müdürü Dilek Çenteli, "Diğer okullara da inşallah örnek oluruz diye ümit ediyorum. Bu şekilde yurt dışında 4'üncü sergiyi yapan ilk okul olma özelliği de gösteriyoruz" dedi. Okul öğrencisi Sudenur Ayaz, "Biz gitmesek bile resimlerimizin gitmesi çok büyük bir ayrıcalık ve bu bizi aslında ileriye çok güzel bir şekilde hazırladığını düşünmekteyim" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nin okul yönetiminin çabalarıyla, İstanbul'da bulunan bir sanat galerisi koordinatörlüğünde resim bölümü öğrencilerinin eserleri 4 ülkede sergilendi. İlk olarak 2021 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan serginin ardından 2022 yılında Yunanistan'da, bu yıl ise Bulgaristan'da resimler sanatseverlerle buluştu. 2 yılda 3 ülkede öğrencilerin eserlerini sergileyen lise, son olarak 7-10 Aralık tarihleri arasında Gürcistan'da bulunan Batum Sanat Okulu'nda öğrencilere ait 104 desen çalışmasını sanatseverlerle buluşturdu.

'TAMAMEN BİZİM ÖĞRENCİLERİMİZİN OLDUĞU SERGİ AÇTIK'

Okul Müdürü Dilek Çenteli, "Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi olarak öğrencilerimize hem ulusal alanda hem uluslararası alanda, çeşitli koşullarda, daha iyi şartlarda hem öğrenim görmelerini hem de başarılara imza atmalarını istiyoruz. Bu amaçlı girişimlerde bulunduk. Son 2-3 yıllık bir süre içerisinde 4'üncü kez yurt dışında sergi açıyoruz. İlk sergimizi Ukrayna'da açtık, 100'den fazla eserle katıldık. Daha sonra Yunanistan ve Bulgaristan'da sergi açtık. Şimdi de Gürcistan'ın Batum şehrinde, tamamen bizim öğrencilerimizin olduğu bir sergi açtık" dedi.

'DİĞER OKULLARA ÖRNEK OLURUZ DİYE ÜMİT EDİYORUM'

Çenteli, "Burada amacımız çocuklarımıza değişik uluslararası kültürleri tanıtmak, oralarda eserlerin yer almasının gururunu yaşatmak, başarma duygusunu elde etmelerini sağlamak. Bu amaçla özveriyle çalışan sevgili öğretmen ve öğrencilerimi de kutluyorum. Diğer okullara da inşallah örnek oluruz diye ümit ediyorum. Bu şekilde yurt dışında 4'üncü sergiyi yapan ilk okul olma özelliği de gösteriyoruz. O yüzden öğrencilerimle gurur duyuyorum. Toplum öğrenci sayımız 220, 110 tane öğrenci resim bölümünde. 104 öğrencimizin eseri yurt dışında sergilendi. Yani neredeyse tamamı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ONLAR İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FARK YARATACAK"

Öğrencilerin eserlerinin yurtdışında sergilenmesinin büyük bir fark yaratacağını söyleyen Okul Müdürü Çenteli, "Bu onlar için öncelikli büyük bir gurur kaynağı, hem onlar için hem öğrenci velilerimiz için büyük bir gurur kaynağı oluyor. İlerleyen dönemlerinde özellikle yüksek lisans ve doktora başvuruları sırasında portfolyolarında yurt dışında sergisi olması onlar için bir artıya dönüşecek. Özellikle şu anki 12'nci sınıfları düşünürseniz 4 kez yurt dışında eserini sergileyen bir sanatçı görünümündeler şu anda, bu da onlar için çok büyük bir fark yaratacak" dedi.

'BU TÜRKİYE'DE BİR İLKTİ'

Serginin küratörlüğünü yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Talas, " Türkiye'de daha önce bir ilki gerçekleştirdik. Ukrayna Kiev'de Art Akademi'de bir sergi açtık. Gerçekten Türkiye'de bir ilkti bu. Çok güzel anılarla döndük oradan da ve pişmaniyemizin tadını orada da bıraktık ama ne yazık ki döndüğümüzde savaş çıktı ve şu anda bizim o sergi açtığımız Art Akademi askeri bir karargah olarak kullanılıyor. Bizi gerçekten destekleyen okul müdürümüz Dilek Çenteli'ye, hiç bıkmadan yorulmadan öğrencilerimizi çalıştıran öğretmenlerimize ve büyük bir inanç ve istekle çalışan öğrencilerimize, ayrıca koordinatörlüğümüzü yapan İstanbul'da bulunan sanat galerisine çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ BİR DURUM'

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Ayaz, "Bu bizim 4'üncü yurt dışı sergimiz. Bu sergi aslında bizim için çok gurur verici bir durum. Çünkü 12'nci sınıf olarak bu 4 sergiye de katılmak bizim portfolyomuz için çok önemli. Portfolyo aslında bizim hem üniversiteye girerken hem de ayrıyeten de sanatçı kimliğimizi gösteren en büyük durumlardan bir tanesi" dedi. Sergiye hazırlık sürecinden bahseden Ayaz, "Bu sergiye hazırlıklar bizim için hem çok eğlenceli hem de aynı zamanda çetrefilli bir durum ama sonucunu bu kadar güzel şekilde görmek bizi çok gururlandırıyor. Ailelerin başlı başına bence bir gurur duyması gerekiyor. Çünkü bir lise olarak yurt dışında ilk defa sergi açılıyormuş. Bunun zaten hafife alınacak bir durum olduğunu düşünmüyorum ve ayrıyeten de biz gitmesek bile resimlerimizin gitmesi çok büyük bir ayrıcalık ve bu bizi aslında ileriye çok güzel bir şekilde hazırladığını düşünmekteyim. Başlı başına zaten bir heyecan duygusu, bir gurur duyuyorsunuz, göğsünüz kabarıyor ve diyorsunuz ki 'benim resmim burada sergilendi.' Bence bu zaten her şeye yeterlidir" ifadelerini kullandı.

'SANATÇI ADAYI OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUM'

12'nci sınıf öğrencisi Sude Öncü ise "Yurt dışı sergisi benim için bayağı gurur vericiydi. Yurt dışına da çıkmış birisi olarak orayı biliyorum, bayağı zor oluyor oralara gitmek, orada resim sergisi açmak. Benim için güzel bir duygu. Çünkü benim resmim, üniversite öğretmenlerinin olduğu yere asılmış, üniversite öğretmenleri diye alınmış ve benim için de çok güzel bir duygu oldu. O yüzden mutlu verici bir his. Öncelikle en sevdiğim şeyi yapmak istiyorum ama şartlar, maddi açıdan dolayı iyi bir üniversite istiyorum. Kıbrıs'ta bir üniversite var, orayı tercih etmek istiyorum. Bir de Mimar Sinan'da grafik bölümü olsun istiyorum. Mimar Sinan'dan bir sanatçı adayı olarak çıkmak istiyorum. Ressamlık demek benim için bayağı üst bir seviye. O yüzden onu şu anda kendime yakıştırmıyorum ama eğer Kıbrıs'ı kazanırsam, hocalarım da güveniyor zaten, oradan bir sanatçı aday olarak çıkabilirim. Aynı zamanda öğretmen de olmak istiyorum. 3-4 tane hedefim var" dedi.