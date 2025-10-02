Ölü Kaydına Karşı Yaşama Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ölü Kaydına Karşı Yaşama Mücadelesi

Ölü Kaydına Karşı Yaşama Mücadelesi
02.10.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Kurt, isim benzerliği nedeniyle ölü kaydına geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Antalya'da oturan Mehmet Kurt, 6 Eylül'de memleketi Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.

İSİM BENZERLİĞİNDEN KAYITLARA "ÖLÜ" OLARAK GEÇTİ

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesinde oturan emekli Mehmet Kurt (73), nüfus kayıtlarına öldü olarak geçti.

Jandarmanın telefonuyla 'ölü' olduğunu öğrendi! Emekli maaşını bile çekemiyor

JANDARMANIN TELEFONUYLA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

"ÖLÜ GÖRÜNDÜĞÜM İÇİN EMEKLİ MAAŞIMI ALAMADIM"

Nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü için emekli maaşını alamadığını belirten Mehmet Kurt, "Jandarma arayıp, durumu anlatınca Yunak ilçesine gittim. Jandarma ve savcılığa ifade verdim. Sonra Ilgın'a geldim. Burada savcılığa ifade verdim. Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum. Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum" dedi.

Jandarmanın telefonuyla 'ölü' olduğunu öğrendi! Emekli maaşını bile çekemiyor

"EŞİMİN KANSER TEDAVİSİ AKSIYOR"

Kayıtlarda ölü göründüğü için kanser hastası olan eşinin de tedavisini sürdüremediğini ifade eden Kurt, "Çünkü ölen kişinin ailesi, SGK'ye müracaat edip öldüğünü kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları, sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş. Ben hayattayım, ama belgelerde ölü görünüyorum. Maaşımı alamıyorum, eşimin tedavisi aksıyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Yunak, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölü Kaydına Karşı Yaşama Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor Bu köyün tamamı aynı soyadı taşıyor, kimse ismiyle anılmıyor
Böylesi görülmedi Kuyumcu altınları alıp kaçtı, mağdurlar dükkanı yağmaladı Böylesi görülmedi! Kuyumcu altınları alıp kaçtı, mağdurlar dükkanı yağmaladı
İYİ Partili Özatıcı: Avrupa Konseyi Öcalan’a umut hakkı verilmesi yönünde karar aldı İYİ Partili Özatıcı: Avrupa Konseyi Öcalan'a umut hakkı verilmesi yönünde karar aldı
AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor AK Partili Nasıroğlu hemşerilerine müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor
Yeniyol Partisi Grup Başkanı Kaya: Türkiye’de artık silah bir hak arama aracı olmamalı Yeniyol Partisi Grup Başkanı Kaya: Türkiye'de artık silah bir hak arama aracı olmamalı
DEM Partili Parlak: Hakkari’nin yüzde 90’ı sürece destek veriyor DEM Partili Parlak: Hakkari'nin yüzde 90'ı sürece destek veriyor
İstanbullular dikkat Saat verildi, kuvvetli geliyor İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Kylian Mbappe’nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

14:23
Galatasaray’a Beşiktaş derbisi öncesi Osimhen şoku
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Osimhen şoku
14:03
Okan Buruk’a dikkat Tarihi maçtan günler saaler sonra ortaya çıkan görüntü
Okan Buruk'a dikkat! Tarihi maçtan günler saaler sonra ortaya çıkan görüntü
14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te sinyali verdi İşte memur ve emeklinin zam hesabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te sinyali verdi! İşte memur ve emeklinin zam hesabı
13:21
Dervişoğlu’ndan “fotoğraf“ savunması: Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır
Dervişoğlu'ndan "fotoğraf" savunması: Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır
13:16
Haftalarca yok Fenerbahçe’nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
13:11
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı
13:01
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı
12:54
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
Minguzzi davasında sanıklar acılı annenin üzerine yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 14:29:46. #7.13#
SON DAKİKA: Ölü Kaydına Karşı Yaşama Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.