Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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ORDU Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı. Protokol kapsamında belediyede çalışan 2 bin 500 işçinin maaşında yüzde 120'ye varan zam yapılırken, Kurban Bayramlarında 5 bin TL verilmesi kararlaştırıldı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Buradaki hizmet sadece bir belediyecilik hizmeti değil. Buradaki hizmet hepimizin ittifakı ile ortaya çıkan hak ve hizmet kelimesi ile anlam bulan bir faaliyetler dizisi' dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediyeler ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni' düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'in yanı sıra çok sayıda işçi katıldı. Alana yürüyerek gelen Güler, işçiler tarafından davul, klarnet ve meşaleler ile karşılandı.

'BURADAKİ HİZMET SADECE BİR BELEDİYECİLİK HİZMETİ DEĞİL'

İmza töreni öncesinde konuşan Hilmi Güler, Ordu'da sadece belediyecilik hizmeti yapmadıklarını belirterek, 'Buradaki başarılı hareketlerimiz bütün dünya mazlumlarına, aynı zamanda Gazze'ye, Uygur Türklerine kadar geniş bir coğrafyaya kadar hitap ediyor. Buradaki hizmet sadece bir belediyecilik hizmeti değil. Buradaki hizmet hepimizin ittifakı ile ortaya çıkan hak ve hizmet kelimesi ile anlam bulan bir faaliyetler dizisi. İstiyoruz ki; tekne ile denizden giderseniz karşınızda Ukrayna var. Biraz sağa çevirirseniz Rusya, hemen bitişiğinde. Harp ediyorlar. Her ikisinin liderinin de Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var ve orada savaş bitince kalkınması bu bölgeden olacak. Büyük ihtimal ile Ordu limanlarından olacak. Sizlerin emekleri ile olacak. Sizlerin ürettiği tarım ürünleri ile olacak' diye konuştu.

'PARAMIZ VAR Kİ VERİYORUZ'

Sıra dışı bir belediyecilik yaptıklarını kaydeden Güler, '7 tane şirketimiz var. Şu anda biz fabrikalar kuruyoruz. Böyle cek-cak değil. Sıra dışı bir belediyecilik yapıyoruz. Onun için başarılıyız. Allah da yardım ediyor. Paramız var ki veriyoruz. Helal olsun size. Parası olmayan veremez. Borçlu adam para veremez. Düşünür. Biz sizleri daha mutlu etmek için hizmette sınır olmadığı gibi, bizim gönlümüzde de sınır yok. Önce bir kez Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu fedakarca ortaklığı, ortamı bize oluşturduğu için. O bir gönül adamıdır. O dünya lideridir. O aynı zamanda dünyaya 'dünya beşten büyüktür' ifadesi ile ayar veren ve aynı zamanda yön veren, bundan sonra da dünyamıza yön verecek bir liderimizdir. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ve onun ile beraber 30 yıldır beraber çalıştığımız için ben de kendimi mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Bizim davamız pazara kadar değil, mezara kadar? ifadelerinde bulundu.

'İŞÇİ ÜCRETLERİNDE ORTALAMA YÜZDE 120 ZAM YAPMIŞ OLUYORUZ'

Güler, sözlerini şöyle sürdürdü '3 yıllık bir toplu sözleşme yapıyoruz. İlk 2 bin 500 kişi bundan faydalanacak. Burada yaptığımız çalışmalar ile işçi ücretlerinde ortalama yüzde 120 zam yapmış oluyoruz. Burada bayramlarda verilen zamlar var. Bir tanesinde bin TL. Bir tanesinde bin 500 TL. Ama bunu az buluyorum, onu da 5 bin liraya çıkardım. Kurban Bayramları 5 bin lirayı alın.'

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu 'Hak-İş ve Hizmet-İş olarak bu seçimi ülkemizin, demokrasimizin ve emekçi kardeşlerimizin geleceği açısından çok önemsiyoruz. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak milletin iradesi ne yönde ise, hep onu destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin bekasından, geleceğinden ve özgürlüklerinden yana yerli ve milli emek örgütüyüz.'

Konuşmaların ardından Hilmi Güler ile Mehmet Keskin arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. (DHA)