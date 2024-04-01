BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|2.229
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|486.517
|Geçerli Oy
|:
|456.075
|Katılım Oranı
|:
|% 80,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 40,07
|182.730
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 36,49
|166.414
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 16,59
|75.655
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 3,79
|17.300
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,75
|3.433
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,66
|3.012
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,2
|917
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,18
|797
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,16
|724
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,16
|713
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,12
|541
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,11
|509
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,11
|488
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,1
|476
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,09
|423
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,08
|362
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,07
|340
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,07
|340
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,07
|300
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,05
|233
|DİĞER
|% 0,05
|222
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,03
|146
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 50,41
|6.822
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 35,47
|4.800
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 8,36
|1.131
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 3,07
|415
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 1,02
|138
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,54
|73
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,46
|62
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,35
|48
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,32
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 49,61
|61.551
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 37,86
|46.970
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 8,31
|10.303
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,73
|2.145
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,88
|1.086
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,48
|598
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,35
|437
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,23
|286
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,13
|158
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,1
|128
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,08
|92
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,07
|90
|DİĞER
|% 0,07
|89
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,06
|78
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,04
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,23
|6.458
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 17,49
|2.083
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 14,31
|1.704
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 10,85
|1.292
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,22
|145
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 1,03
|123
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,57
|68
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,3
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 34,79
|2.449
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 25,29
|1.780
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 16,73
|1.178
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 11,49
|809
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 5,36
|377
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 2,39
|168
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 1,38
|97
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,97
|68
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,79
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,65
|46
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,16
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 48,84
|4.442
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 46,14
|4.196
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,33
|212
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 1,12
|102
|CHP
|EMİN EKİN
|% 1,11
|101
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,19
|17
|BTP
|NURİTTİN AKBAŞLI
|% 0,13
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,09
|8
|DSP
|ADEM ABAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 51,23
|4.275
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 45,55
|3.801
|CHP
|İSA YURT
|% 2,14
|179
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,7
|58
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,38
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 51,58
|35.573
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 31,7
|21.858
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 9,11
|6.286
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 3,27
|2.253
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,94
|646
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,86
|594
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,63
|435
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,52
|360
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,36
|249
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,28
|196
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,26
|177
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,17
|117
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,12
|80
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,11
|75
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,09
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 47,07
|7.900
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 32,07
|5.382
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,38
|3.084
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 1,12
|188
|BTP
|KENAN EKİM
|% 0,42
|71
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,34
|57
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,31
|52
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,29
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 53,53
|3.501
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 36,48
|2.386
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 6,41
|419
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 0,93
|61
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,57
|37
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,53
|35
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,49
|32
|DİĞER
|% 0,4
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,34
|22
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,2
|13
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,12
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 51,44
|5.634
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 41,49
|4.544
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 4,21
|461
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 2,19
|240
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,27
|29
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,22
|24
|BTP
|HÜSEYİN PALAVAR
|% 0,18
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 40,87
|3.781
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 31,72
|2.934
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 17,89
|1.655
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 4,1
|379
|DP
|TANER SARI
|% 2,28
|211
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,74
|161
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 1,07
|99
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,33
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 43,33
|2.289
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 34,57
|1.826
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 15,69
|829
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 3,37
|178
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 1,17
|62
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,78
|41
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,53
|28
|ZAFER PARTİSİ
|OLGUN POYRAZ
|% 0,34
|18
|DSP
|FAZIL UZUN
|% 0,11
|6
|BTP
|EMRAH KARAKOÇ
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 36,35
|2.655
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 30,99
|2.264
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 29,58
|2.161
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 2,12
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIŞLA
|% 0,3
|22
|BTP
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,3
|22
|SAADET
|RÜMEYSA KOÇAN
|% 0,25
|18
|HKP
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|% 0,11
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 37,36
|6.097
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,65
|5.981
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 22,41
|3.656
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 1,39
|227
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,83
|136
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,73
|119
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,26
|42
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,19
|31
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,18
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 73,88
|12.924
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 13,53
|2.367
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 6,72
|1.176
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 2,92
|510
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,43
|250
|BTP
|BARIŞ AV
|% 1,06
|185
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,46
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 44,88
|4.134
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 29,99
|2.762
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 13,72
|1.264
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 8,08
|744
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,56
|144
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 1
|92
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|% 0,42
|39
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,35
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 39,63
|8.087
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,32
|7.819
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 18,43
|3.761
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 1,38
|281
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,69
|140
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,43
|87
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,42
|85
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,21
|43
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,18
|37
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,17
|35
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,14
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,23
|5.573
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 33,56
|5.309
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 26,24
|4.150
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 2,56
|405
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 1,16
|184
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,49
|77
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,32
|50
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,27
|43
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,17
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,46
|30.492
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,4
|28.184
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 10,4
|7.836
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 8,29
|6.252
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,28
|966
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,69
|521
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,57
|428
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,23
|172
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,18
|134
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,11
|83
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,11
|81
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,11
|81
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,09
|66
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,08
|61
|DİĞER
|% 0
|4
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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