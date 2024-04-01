81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ORDU SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ORDU SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 2.229
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 486.517
Geçerli Oy : 456.075
Katılım Oranı : % 80,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,07182.730
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,49166.414
CHPZEKAİ SANA% 16,5975.655
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,7917.300
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,753.433
SAADETHALİT DUYAR% 0,663.012
DSPADEM BAŞ% 0,2917
BTPMUAMMER BELEN% 0,18797
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,16724
TİPSEMİH YILDIZ% 0,16713
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,12541
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,11509
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,11488
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,1476
YTPENGİN AKDAL% 0,09423
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,08362
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,07340
HKPNECATİ KALENDER% 0,07340
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,07300
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05233
DİĞER% 0,05222
TKHALEV DOĞAN% 0,03146
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 50,416.822
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 35,474.800
CHPBAYRAM GÖRÜR% 8,361.131
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 3,07415
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 1,02138
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,5473
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,4662
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,3548
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,3244
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 49,6161.551
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 37,8646.970
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,3110.303
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,732.145
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,881.086
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,48598
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,35437
BTPMUSTAFA CAN% 0,23286
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,13158
DEM PARTİAYDIN ER% 0,1128
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0892
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0790
DİĞER% 0,0789
HKPYAKUP EFE% 0,0678
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0453
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,236.458
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,492.083
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,311.704
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,851.292
BTPMUHARREM İLHAN% 1,22145
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03123
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5768
HKPNAZAN ATAV% 0,335
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 34,792.449
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 25,291.780
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 16,731.178
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 11,49809
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 5,36377
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 2,39168
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,3897
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,9768
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,7956
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,6546
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,1611
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,844.442
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 46,144.196
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,33212
SAADETKEMAL GÖNÜL% 1,12102
CHPEMİN EKİN% 1,11101
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1917
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,1312
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,098
DSPADEM ABAK% 0,055
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 51,234.275
AK PARTİİSMET YANIK% 45,553.801
CHPİSA YURT% 2,14179
SAADETMUSA AŞCI% 0,758
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,3832
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,5835.573
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,721.858
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,116.286
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,272.253
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,94646
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,86594
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,63435
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,52360
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,36249
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,28196
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,26177
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,17117
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,1280
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1175
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0964
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,077.900
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,075.382
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,383.084
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 1,12188
BTPKENAN EKİM% 0,4271
HKPABBAS ULUCAN% 0,3457
SAADETAHMET TEPE% 0,3152
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,2948
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 53,533.501
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,482.386
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,41419
SAADETHALİL CEBECİ% 0,9361
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,5737
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,5335
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,4932
DİĞER% 0,426
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,3422
DSPADİLE ASLAN% 0,213
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,128
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 51,445.634
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 41,494.544
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 4,21461
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 2,19240
SAADETBEKİR KAYA% 0,2729
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,2224
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,1820
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 40,873.781
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 31,722.934
CHPHASAN ÇALIK% 17,891.655
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 4,1379
DPTANER SARI% 2,28211
SAADETEROL KIŞLA% 1,74161
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 1,0799
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,3331
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 43,332.289
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 34,571.826
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,69829
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 3,37178
DPYASEMİN ŞAHİN% 1,1762
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,7841
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,5328
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,3418
DSPFAZIL UZUN% 0,116
BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,116
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 36,352.655
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 30,992.264
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 29,582.161
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 2,12155
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,322
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,322
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,2518
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,118
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,366.097
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,655.981
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,413.656
CHPHAKAN BAYIR% 1,39227
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,83136
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,73119
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,2642
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,1931
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1829
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 73,8812.924
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,532.367
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,721.176
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,92510
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,43250
BTPBARIŞ AV% 1,06185
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,4681
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,884.134
CHPOLGAY ÜNALAN% 29,992.762
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,721.264
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 8,08744
SAADETVELİ BAL% 1,56144
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 192
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,4239
BTPORHAN KOÇ% 0,3532
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,638.087
CHPFARUK PİROĞLU% 38,327.819
İYİ PARTİEROL BATUK% 18,433.761
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 1,38281
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,69140
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,4387
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,4285
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,2143
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1837
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,1735
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,1429
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,235.573
CHPBÜLENT AKSOY% 33,565.309
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 26,244.150
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 2,56405
SAADETAHMET YILDIRIM% 1,16184
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,4977
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,3250
BTPREYHAN AY% 0,2743
HKPALİ YILMAZ% 0,1727
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,4630.492
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,428.184
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,47.836
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 8,296.252
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,28966
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,69521
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,57428
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,23172
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,18134
HKPEROL KISABACAK% 0,1183
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1181
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,1181
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0966
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,0861
DİĞER% 04

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORDU SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Osmaniye'de zafer İbrahim Çenet'in
    05:51 Osmaniye'de zafer İbrahim Çenet'in

    Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi
    05:49 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçeyi adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini söyledi

    Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.

  • Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz
    05:41 Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.

  • Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz
    05:31 Hatay Halkının İradesini Kimseye Teslim Etmeyeceğiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.

  • Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Partililere Seslendi
    05:26 Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Partililere Seslendi

    Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Sonrası Vatandaşlarla Buluştu
    05:24 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Sonrası Vatandaşlarla Buluştu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.

  • Osmaniye'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı
    05:18 Osmaniye'de Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı

    Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.

  • İzmir Bornova'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi
    05:15 İzmir Bornova'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi

    İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.

  • Burdur'da 4 ilçede belediye başkanları değişti
    05:05 Burdur'da 4 ilçede belediye başkanları değişti

    Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'
    05:02 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.


05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:56 İstanbul Arnavutköy’de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı İstanbul Arnavutköy'de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 05:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: ORDU SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement