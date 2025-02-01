Organize Dolandırıcılık Çökertildi

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"Polisim seni patates ederim" dedi, paket oldu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "HÜCRE-7" operasyonlarında "hakkınızda icra davası var" diyerek vatandaşları dolandıran, elebaşılığını C.A'nın yaptığı organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda elebaşı C.A'nın da aralarında bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin, vatandaşımızı arayarak, kendilerini 'uzlaştırmacı avukat, icra memuru' olarak tanıtıp, 'hakkınızda icra davası var' diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak 'dolandırıcılık yapmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."