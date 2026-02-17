Orhan Eren, Sanofi\'de Yeni Göreve Atandı

ORHAN Eren, Sanofi'nin Genel İlaçlar organizasyonu içerisinde Kilit Pazarlar Finans İş Ortağı görevine atandı. Şubat 2026 itibarıyla yeni görevine başlayan Eren; Kilit Pazarlar Bölgesi Genel İlaçlar biriminde, finansal performansın yönetimi, stratejik iş kararlarının desteklenmesi ve global stratejinin hayata geçirilmesine katkı sağlanmasından sorumlu olacak. Eren görevini Paris'te yer alan Sanofi global merkezinde yürütecek.

Yeni görevinde Orhan Eren Kuzey Avrupa, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İber ülkeleri ve Körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu 8 farklı ülke veya çoklu ülkeyi kapsayan Kilit Pazarlar Bölgesi'nin Genel İlaçlar biriminin satış büyümesi, dönüşüm projeleri, ürün lansmanları, karlılık ve nakit üretimi gibi kritik alanlarda finansal yönlendirme sağlayacak. Ayrıca, Finans Genel İlaçlar ve Kilit Marketler Genel İlaçlar'ın liderlik ekiplerinde yer alacak.

Sanofi'de 11 yılı aşkın kariyeri boyunca Hazine, Finans Operasyonları, Finans İş Ortaklığı ve Finans Direktörlüğü gibi farklı finans fonksiyonlarında roller üstlenen Eren; 2022 yılında Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörü, 2024 yılında ise Avrasya Finans Direktörü ve İlaçlar Finans İş Ortağı olarak görev yaptı.

Sanofi öncesinde bankacılık sektöründe çalışan Orhan Eren; Yönetim ve Bilişim Sistemleri alanında lisans, İşletme Yönetimi (MBA) ile Ekonomi ve Finans alanlarında yüksek lisans derecelerine ek olarak Finansal Ekonomi alanında doktora derecesine sahip.