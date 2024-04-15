Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı Taşkent'te Düzenlendi - Son Dakika
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Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı Taşkent'te Düzenlendi

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı Taşkent\'te Düzenlendi

Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Orta Asya ve Körfez Arap ülkelerinin dışişleri bakanları katıldı. Toplantıda, Orta Asya ile Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve 2023'te Cidde'de gerçekleştirilen liderler zirvesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, 2025'te Semerkant'ta yapılacak olan 2. Liderler Zirvesi'nin planlandığı ve dışişleri bakanları toplantısının bu zirveye hazırlık amacıyla düzenlendiği belirtildi.

15.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Orta Asya- Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Orta Asya ülkelerinden Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşid Meredov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakaev; Körfez Arap ülkelerinden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazrouie, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zayani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed el-Busaidi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile onur konuğu olarak davet edilen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Saidov, toplantının Özbekistan'da yapılmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu toplantı, stratejik açıdan önemli iki bölge olan Orta Asya ile Körfez ülkeleri arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik dayanışma ve kararlılığımızın açık bir teyididir." dedi.

Saidov, toplantının 2023'te Cidde'de düzenlenen Orta Asya- Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderler zirvesinde varılan anlaşmaları hayata geçirmek ve tarafları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un onur konuğu olarak davet edildiğini söyleyen Saidov, Azerbaycan'ın toplantıya katılmasının bu ülkenin dünyadaki konumunu daha da güçlendirmeye ve taraflar arasındaki işbirliğini daha da genişletmeye hizmet edeceğine inandığını vurguladı.

"Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Konseyi" Liderler Zirvesi 2025'te Semerkant'ta yapılacak

Toplantının ardından Özbekistan Dışişleri Bakan 1. Yardımcısı Bahrom Aloyev ve KİK Genel Sekreteri Budeyvi, toplantı sonuçlarına ilişkin brifing düzenledi.

Aloyev, burada yaptığı konuşmada, toplantının açık, yapıcı ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Toplantıda Orta Asya ve Körfez Arap devletleri arasındaki siyasi, güvenlik, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma-lojistik, çevre koruma, yeşil enerji, kültürel-insani ve diğer alanlarda kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesiyle ilgili konuların detaylı olarak ele alındığını aktaran Aloyev, toplantıda ayrıca Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri liderlerinin Temmuz 2023'te Cidde'de gerçekleştirilen ilk zirvesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili konuların da gözden geçirildiğini anlattı.

Aloyev, toplantıda Afganistan meselesi, Orta Doğu'daki durum, Filistin- İsrail çatışması ve diğer önemli konuların ele alındığını, tarafların ayrıca ortak değerlere ve karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğini güçlendirme konusunda kararlı ve birlik içinde olduklarını teyit ettiklerini belirtti.

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Konseyi 2. Liderler Zirvesi'nin 2025'te Semerkant'ta yapılmasının planlandığını ve dışişleri bakanları toplantısının söz konusu zirveye hazırlık için bir altyapı oluşturacağını anlatan Aloyev, toplantıda ayrıca dışişleri bakanlarının 3. toplantısının 2026'da Kuveyt'te yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisini verdi.

"Ana hedefimiz Orta Asya'daki dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek"

Budeyvi de dünyada yaşanmakta olan olayların iki bölge ülkeleri için de tehlike yarattığını, Körfez Arap ülkelerinin Orta Asya ile hukuk normlarına dayalı stratejik ilişkiler kurmaktan yana olduğunu vurguladı.

Bölge ülkeleri ile enerji, ekonomi, dijital ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim ve kültürel alanlarda işbirliğini geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Budeyvi, "Ana hedefimiz Orta Asya'daki dostlarımız ile ilişkilerimizi geliştirmek. Kullanılmayan çok fazla işbirliği imkanları mevcut. Liderler düzeyinde bir, dışişleri bakanları düzeyinde ise iki defa yapılan toplantılar, iki bölge ülkelerinin işbirliğini artırma konusunda istekli olduklarını gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı Taşkent'te Düzenlendi - Son Dakika

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