Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Kenti Hak Ettiği O Kültür-Sanat Kenti Kimliğine Yeniden Kavuşturacağız"

(TRABZON)- Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Kaya
, göreve başladıkları günden itibaren Trabzon
'u yeniden bir kültür ve sanat kenti haline getirmeyi misyon edindiklerini belirterek, "Kararlıyız, bu kenti hak ettiği o kültür-sanat kenti kimliğine yeniden kavuşturacağız" dedi.
Ortahisar Belediyesi Kültür
ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Trabzon'un yeniden bir kültür ve sanat şehri haline getirilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleniyor, sanata ve sanatçıya destek veriliyor. Bu kapsamda kitap fuarı ve imza günleri, şiir dinletileri, konserler, sergiler, paneller ve konferanslar düzenlendi, toplumsal sorunlarla ilgili çeşitli duyarlılık çalışmaları yürütüldü. Milli bayramlar çeşitli program ve etkinliklerle kutlanırken, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" temalı yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ölümünün 86'ncı yılında çeşitli programlarla anıldı.
"Kültür-sanat kenti kimliğine yeniden kavuşturacağız"
Kent yaşamının gerektirdiği bütün kültür ve sanat faaliyetlerini Ortahisar'a taşıma konusunda ciddi bir gayret ortaya koyduklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kültür ve sanatın bütün dallarında, zengin içerikli, anlamlı etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.
Trabzon'un bir Cumhuriyet kenti olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, "Trabzon, çok kıymetli sanatçılar, aydınlar, ressamlar, kültür ve sanat insanları, edebiyatçılar yetiştirmiş bir şehir. Bu şehirde ve Türkiye
'nin hemen her bölgesinde Trabzonlu çok kıymetli sanatçılarımız var. Trabzon'umuzun bu kıymetli sanatçılarımızla anılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, birlikte güzel işlere imza atacağız. Seçildiğimiz günden itibaren Trabzon'umuzu yeniden bir kültür ve sanat kenti haline getirmeyi kendimize misyon olarak belirledik. Kararlıyız, bu kenti hak ettiği o kültür-sanat kenti kimliğine yeniden kavuşturacağız. Trabzon'umuzu dünyaya ve bütün Türkiye'ye bu kimliğiyle, aydınlarıyla, sanatçılarıyla, kültürüyle tanıtmak bizim misyonumuz ve hepimizin görevidir" dedi.
Başkan Kaya, Trabzon'un tarihini, kültürünü, edebiyatını, sanatını ve mimari kimliğini ön plana çıkartacak yeni projeleri hayata geçirmek adına gelecek dönemde de kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.
"Kent paydaşlarımızın düzenlediği her türlü kültür ve sanat etkinliğine de destek verdik"
Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sadettin Önsel ise yeni dönemde yapılan çalışmaları paylaştı. Kültür ve Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü olarak kültür ve sanatın çeşitli dallarında kent paydaşlarıyla bugüne kadar birçok farklı projeye imza attıklarını belirten Önsel, şunları söyledi:
"8 Mayıs 2024'te, kültür, sanat ve meslek kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimizin hazırladığı Yıl Sonu Sergisini düzenledik. 9 Mayıs'ta şehrimizin önemli bilim adamlarından Öğretim Görevlisi Veysel Usta moderatörlüğünde, Prof. Dr. İsmail Köse
, Doç. Dr. Osman Emir
ile Öğr. Üyesi Miraç Tosun'un anlatımıyla 'Kadim Zamanların Ayak İzleri- Fatih
'in Fetih Yolu' adlı konferansı gerçekleştirdik. 17 Mayıs'ta Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Resim Bölümü öğrencileri, Belediyemizin katkılarıyla hizmet binamızın fuaye alanında 'Genç Sanatçılar Karma Resim Sergisi' isimli bir sergi düzenledi. 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor
Bayramı dolayısıyla bando eşliğinde Meydan Atatürk Alanına doğru 'Fener Alayı Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirdik. Kültür Müdürlüğümüzün katkılarıyla 7 Haziran'da, KTÜ Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ülkü Eliuz ve öğrencilerinin katkılarıyla şiir dinletisi gerçekleştirdik. Şehrimizin önemli değerlerinden Araştırmacı Yazar Mustafa Yazıcı
'nın 58'inci yıl 71'inci imza günü etkinliğini gerçekleştirdik. Kent paydaşlarımızın düzenlediği her türlü kültür ve sanat etkinliğine de destek verdik."
"Tarihimiz ve ulusumuz açısından önem teşkil eden günlerimizi, daha görkemli kutlamaya başladık"
Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'ni de daha işlevsel hale getirmek için kültür, sanat, nikah, nişan töreni gibi sosyal etkinliklere açtıklarını kaydeden Önsel, şöyle devam etti:
"Artık milli bayramlarımızı, tarihimiz ve ulusumuz açısından önem teşkil eden günlerimizi, daha görkemli ve nitelikli bir şekilde kutlamaya başladık. 1 Temmuz'da TRT Bölge Sanatçımız İhsan Eyüboğlu'nun 61. Sanat Yılı ve 80. Yaş Günü Etkinliğini icra ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Uzun Sokak, Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ederek dükkanlarına asmaları için 500 adet Türk Bayrağı dağıttık. Zafer Bayramı kapsamında Atatürk Alanı'nda kurulan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Sergimizi açtık. 16 Eylül
'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te Trabzon'u ilk ziyaretinin 100'üncü yıl dönümü anısına, 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri'ni düzenlendik. 26 Eylül'de Türk Sanat Müziğine Değer Katanlar etkinliğimizi değerli sanatçılarımızın katılımıyla Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzemizde gerçekleştirdik."
"Atatürk'ün ölümünü duyuran gazeteleri sergiledik"
Önsel, kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek ve daha da güçlendirmek için Yavru Vatan KKTC'de düzenlenen etkinliklere de katıldıklarını hatırlatarak, "3-7 Ekim 2024, KKTC'deki kardeş belediyemiz İskele Belediyesi'nin 'Renkler ve Kültürler İskele'de Buluşuyor' teması ile düzenlediği 6'ncı Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde kendi yöresel ürünlerimizi ve el sanatlarımızı tanıtıcı stant açtık. Cumhuriyet Bayramımızı, şanına ve temsil ettiği değerlere uygun bir şekilde halkımızın da yoğun katılımıyla coşkuyla ve heyecanla kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında belediye ana hizmet binamız önünde Cumhuriyet ve Atatürk fotoğraflarının yer aldığı, 'Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık' adlı bir sergi açtık. Yine bu kapsamda Meydan Atatürk Alanı'na yürüyüş gerçekleştirdik. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Maraş Caddesi boyunca sokak çalgıcıları müzik programını gerçekleştirdik. 10 Kasım
'da 'Türkiye Atatürk'ü Uğurlarken' isimli fotoğraf sergisinde Atatürk'ün ölümünü duyuran gazeteleri sergiledik. 'Büyük Milli Matemimiz ve Gazete Arşivleri' başlığıyla düzenlediğimiz fotoğraf sergisinde Gazeteci Fethi Yılmaz'ın özel arşivinde bulunan gazeteler de yer aldı" dedi.
"Trabzonlu Muhacirler Mezarlığını ziyaret ettik"
Trabzon'un yerel sanatçılarına da maddi ve manevi açıdan destek verdiklerini ifade eden Önsel, yapılan diğer çalışmaları şöyle özetledi:
"8 Kasım Türk Halk Müziği sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, 'Türk Halk Müziğine Değer Katanlar' adlı konserimizde; Gürsel Tahmaz, Erol Uzun
, Fatih Yavuz
, Emine Yıldız
Bak, Köksal Ayşan, Yavuz Nas, Ahmet Özdemir
ve Taliha Güven Türk halk müziğinin eşsiz eserlerini seslendirirken, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. 13- 17 Kasım Travelexpo Ankara
tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Turizm
ve Seyahat fuarında belediyemizin tanıtımına yönelik ürünlerle stant açarak katılım sağladık. 29 Kasım'da, bundan tam 110 yıl önce Rus işgali sırasında Trabzon'dan Orduya göç etmek zorunda kalan ve Perşembe
ilçesi Bekirli Köyü'nde zor şartlar altında yaşamlarını yitiren Trabzonlu hemşehrilerimize ait Trabzonlu Muhacirler Mezarlığını ziyaret ettik. 20 Aralık
Bölge müziğinin ustaları ve kemençe sanatına yıllarını vermiş değerli isimleri anlamlı buluşmada bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı."
"Ortahisar Belediyesi olarak tiyatro gruplarımıza maddi ve manevi olarak destek oluyoruz"
Ortahisar'da faaliyet gösteren 13 amatör tiyatro grubuna da destek olduklarını belirten Önsel, "Trabzon tiyatro sanatı açısından çok zengin ve kadim bir şehir. Bünyesinde birçok tiyatrocu ve oyuncu yetişmiş Trabzon'da, tiyatrolara destek veriyoruz. Şehrimizde faaliyet gösteren birbirinden değerli 13 amatör tiyatro grubu, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezimizde provalarını yapıyor ve oyunlarını da sergiliyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak elimizden geldiğince tiyatro gruplarımıza maddi ve manevi olarak destek oluyoruz" diye konuştu.
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