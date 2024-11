Ortahisar'da "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" Başladı

Güncel

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi tarafından "İnsanları doğduğu şehirde doyurmak" temasıyla düzenlenen "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" bugün başladı. İki gün sürecek çalıştayda, altı bilim insanı; kırsalda kalkınma, kır-kent ilişkileri, gıdanın geleceği, üretim sistemleri, tarımsal üretim, iklim krizi ve kalkınma konularında sunumlar yapacak.

Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'na Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Tarım Orman-İş Sendikası Kurucu Başkanı Şükrü Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları Alpaslan Özdemir, Cüneyit Zorlu ve Mustafa Özer İskender, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, akademisyenler, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştayın yapıldığı Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nun girişinde Trabzon'un yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Kaya, üretimi ve üreticiyi her alanda destekleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üretimi ve üreticiyi her alanda destekleyeceğiz"

"Belediye Başkanı seçildiğim günden bugüne, 'Trabzon'da insanların hayatına nasıl dokunuruz, özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan insanlarımızı nasıl üretimin bir parçası haline getirebiliriz, ev ekonomilerine katkı yapmalarını nasıl sağlarız' diye düşündük. Gün içerisinde belediyecilik faaliyetlerini yapıp akşamları köylere giderek insanlara hayvancılığı, kalkınmayı, üretimi ve üretimin önemini anlatmaya çalıştık. Türkiye'nin yetiştirdiği birbirinden değerli profesörlerimize, hocalarımıza davetimizi kırmayıp, Trabzon'a kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Ortahisar'ımızda bir tarım ve üretim seferberliği başlatacak çalıştayı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bizim Akoluk'ta bir köy ürünleri ve kadın üreticilerimizin satış yaptığı pazarımız var. Kireçhane mahallemizde de böyle bir pazar vardı ve biz bu pazarın kurulumu öncesinde mahallede üç olan inek sayısının pazarın kurulmasından sonra 50-60'lara çıktığını öğrendik. Niye? Çünkü insanlar burada bu farkındalığı kazandı, üretimin yapılması gerektiğini hatırlayan insanlar bilinçlendi ve ayağa kalktı. Kırsaldaki insanlarımız aslında bir şeyler yapmak istiyor. Ama onlara önayak olacak, onlara bir perspektif çizecek insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda bu çalıştayın çok katkısı olacağına inanıyorum."

Trabzon'un geçmişte önemli bir tarım kenti olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, Akçaabat örneğini vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Trabzon bir turizm kenti, bir kültür kenti, bir sanat kenti, bir tarih kenti olarak tanımlanıyor ama bu çok önemli başlıkların yanında Trabzon aslında geçmişte çok değerli ürünler üreten bir tarım kentiymiş. Yani bizim Akçaabat'ın ürettiği tütünlerin Amerikalara kadar satıldığını biliyoruz. Keza fındık ve çay üretimi şehrimizde yapılıyor ama bunun dışında özellikle sebzeler, köylerde yaşayan insanların ürettiği birbirinden değerli o mis gibi ürünler artık üretilmez hale geldi. Herkes üretimden koptu. Şimdi köylerde yaşayan insanların yüzde doksanı yumurtayı marketten alıyor, içme suyuna kadar, yoğurda kadar, süte kadar bütün hayvansal ve tarımsal ürünleri marketten alıyor. Bu sürdürülebilir bir tablo değil."

"Bir ülke ürettiği kadar güçlüdür" diyen Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Artık bir üretim toplumu haline gelmek zorundayız"

"Biz Türkiye'nin üreterek ayağa kalkmasını istiyoruz ve bütün insanlarımızı da üretimin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Hangi noktada, hangi desteğe ihtiyaçları varsa bu desteği sonuna kadar verme kararlılığındayız. İnsanlar üretmek zorunda, her şeyi hazır alan, her şeyi tüketen bir toplum olmaktan uzaklaşıp artık bir üretim toplumu haline gelmek zorundayız. Her şeyi dışarıdan alan bir ülke haline geldik. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Köylü milletin efendisidir' derken boşuna dememiş. Çünkü köy üretim demektir, üretilen yer demektir. Ama biz bütün köylerimizi maalesef üretimden kopardık. Ne oldu? Üretim olmayınca üretilen ürünler değerinin karşılığını bulmayınca insanlar kent merkezlerine akın etmek zorunda kaldı. Kentler içinden çıkılmaz bir karmaşanın yaşandığı yerler haline geldi. Dolayısıyla köylerimizde özellikle kırsal mahallelerimizde, tarım arazilerimizde yeniden tarımsal faaliyetleri, bu tür çalışmaları başlatırsak yerel yönetimler olarak üretenlere gerekli destekleri verirsek, üreten insanlar, ürettiğinin değerini, karşılığını görürse Türkiye yeniden bir ayağa kalkış süreci yaşayabilir. Biz de yerelde bunu başlatma gayesiyle bu çalıştayı düzenledik."

Programda konuşan Tarım Orman-İş Sendikası Kurucu Başkanı Şükrü Durmuş da şunları dile getirdi:

"Dünyada 'yeni dünya düzeni' söylemiyle başlatılan süreç aslında kırsalda insanların üretimden kopartılıp her türlü üretimin sanayileşmesine ve tekelleşmesine yol açan bir dönemi başlattı. Bu durum, kırsalın boşalmasına, küçük ölçekli üreticinin üretimden kopmasına yol açtı ve çok ciddi sorunları beraberinde getirdi. Kentlerin büyümesi öngörülemez oldu, bir plansızlık aldı yürüdü. Ardından İskandinav ülkelerinin öncülüğüyle, tekrar kırsala dönmenin yolları arandı. Bunun yolu da kooperatifleşmekten geçer. Geçmişte bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi yerli malı haftaları kutlardık, şimdi ise samanı dahi ithal eder duruma gelmişsek bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Fakat bundan sonrasını doğru yönetmek gerekiyor. Bu çalıştay bu anlamda bir başlangıçtır. Artık, kırsalda önemli olan üreticinin ürününü değerlendirmek ve o üründen başkalarının değil, üretenin kazanç sağlamasını mümkün kılmaktır."

Protokol konuşmalarının ardından Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'na geçildi. Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Ali İsmet Demirsoy 'İklim Krizi ve Kalkınma', Prof. Dr. Bülent Gölçubuk 'Kırsal Kalkınma', Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu 'Tarımsal Üretim', Prof. Dr. Kenan Ok 'Karma Üretim Sistemleri', Doç. Dr. Bahar Yenigül 'Kır-Kent İlişkileri' ve Prof. Dr. Mustafa Bayram ise 'Gıdanın Geleceği' konularında akademik sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci gününde de akademisyenler tarafından seminerler devam edecek. Yarın, Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi Başkanı Kübra Kargı ve Natuva Şirketi Sahibi Saniye Uysal tarafından örnek uygulamalar yapılacak.