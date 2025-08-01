Osman Yağmurdereli'nin Vefatının 17. Yılı - Son Dakika
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Osman Yağmurdereli'nin Vefatının 17. Yılı

01.08.2025 13:34
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Devlet sanatçısı Osman Yağmurdereli, 17 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Devlet sanatçısı ünvanına sahip yapımcı, oyuncu ve şarkıcı Osman Yağmurdereli'nin vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

Demokrat Parti ile Adalet Partisi kurucularından 12. Dönem Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli ile Selma Yağmurdereli'nin oğlu olan sanatçı, 6 Şubat 1953'te Trabzon'da dünyaya geldi.

Osman Yağmurdereli, ilkokul 3. sınıfa kadar Trabzon Kurtuluş İlkokulunda, daha sonra Ankara Kavaklıdere İlkokulunda okudu, ardından Namık Kemal Lisesi Yenişehir Kolejini bitirdi.

1975'te müzik kariyerine başladı

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nü 1973'te tamamlayan sanatçı, bir süre öğretmenlik yaptı, 1975'te yorumcu sanatçı olarak müzik kariyerine başladı.

Yağmurdereli, 1990'da "Nişan Yüzüğü", 1992'de "Sarışın" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Kıbrıs şarkısı "Bir Bir Birilerine" ve "Eller Eller" eseriyle tanınırlığı artan sanatçı, bir süre Ankara gazinolarında şarkı söyledi.

Faruk Tınaz'ın ısrarıyla İstanbul'a gelen Yağmurdereli, Tınaz, Kamil Sönmez ve Asım Ekren ile aynı evde yaşadı. Yağmurdereli, o günleri sanatçı Şenay Düdek'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı:

"… Küçücük bir oda. Allah bana yardım etti. Benim inancım çok fazla. 30 yıldır pek çok insana iş verdim, hizmet ettim. Sayemde kat, yat, araba sahibi olanlar var. Bana onların hayır duaları yeter. Sonra İzmir Fuarı Akasyalar Gazinosu'na girdim. İşler iyi gitmedi. Cep delik, cepken delik… Kara kara düşünürken o dönemin parlak solisti Vahdet Vural aradı. Boğaziçi Gazinosu'nda iş teklif etti. Ben 35 bin isterken, onlar 50 bin verdiler. Tabii Vahdet sayesinde... Ardından hiç işsiz kalmadım. Gülizar, Doğanay, Este, Astoria gibi bütün gece kulüplerinde çok tutuldum o yıllarda."

Birçok filmde oyuncu olarak yer aldı

Osman Yağmurdereli, 1984'te "Karımı Gördünüz mü" adlı sinema filmiyle oyunculuğa da adım attı. 1989'da döneminin sevilen TRT dizilerinden "İz Peşinde"de hayat verdiği "Komiser Esat" karakteriyle Yağmurdereli'nin oyunculukta da yıldızı parladı.

Sanatçı, "Bizim Mahalle" dizisinin yanı sıra "Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz Keder" ve "Sevgi Çıkmazı" filmlerinde rol aldı.

Yağmurdereli, "Aşkım Aşkım", "Dicle", "Elveda Derken", "Sessiz Gemiler", "Karınca Yuvası", "Sev Kardeşim", "Köpek", "Kınalı Kar", "Melekler Adası", "Hırçın Menekşe", "Serseri", "Baldız Geliyorum Demez", "Yılan Hikayesi", "Marziye", "Sakin Kasabanın Kadını", "Yalan", "Yeni Bir Yıldız", "Ay Işığında Saklıdır", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Nefes Alamıyorum", "Bizim Mahalle", "Bir Kadın Düşmanı" ve "Duygu Çemberi"nin de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmin yapımcılığını üstlendi.

Yağmur Ajans'ı 1988'de kurdu

Yönetmen Taner Akvardar, Yağmurdereli'nin "Misi" isimli kitabını aynı adla 2005'te mini dizi yaptı. Başarılı sanatçı, 1987'de dönemin ANAP Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy'un kız kardeşi Esin Atasoy ile evlendi.

Film yapım şirketi Yağmur Ajans'ı 1988'de kuran Yağmurdereli, Kerime Nadir'in "Samanyolu" adlı eserini dizi haline getirip TRT'ye gönderdi.

Yağmurdereli, Yağmur Ajans'ın kuruluşunu bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"TRT Genel Müdürü olan Yücel Yener, 1988 yılında Ankara Televizyonunda müdür yardımcısıydı. Ziyaretine gidip ona akıl danıştım. Zira artık öbür işleri yapmak istiyordum. Asım, butikçilik, inşaatçılık üzere pek çok iş yapmış ancak batmıştı. Ben bu işlere esasen yabancıydım. Bana 'TRT dışarıya iş verecek, üretimci ol.' dedi. Tunca Toskay genel müdürdü. Bu arada ben 'Kıbrıs'ta Vuruşanlar' diye bir diziye de başlamıştım. Üretimcimiz de Özer Film'in sahibi Enver Özer. Çok dürüst, sevecen biri, ona paydaşlık teklif ettim. 'Samanyolu' birinci işimizdi. Lakin idare değişti. Cem Duna genel müdür, Serpil Akıllıoğlu daire lideri oldu. Dizi kontrolden geçti. Direktör Kartal Tibet'ti. O vakit işsizdi. Ona iş vermekle kalmadım, şirkete de ortak ettim. İşte Yağmur Ajans bu türlü doğdu."

Birçok oyuncu keşfetti

Televizyon kanallarına Yağmur Ajans ile dizi üreten Yağmurdereli, birçok oyuncu da keşfetti.

Uğur Arslan'ın sevilen şiirinden televizyona uyarlanan "Karagümrük Yanıyor", 2006'da Osman Yağmurdereli'in yapımcılığında izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Yağmurdereli'nin kaleme aldığı, Hilal Saral'ın yönettiği dizide Arslan'ın yanı sıra Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut Akusta ve Kamil Sönmez rol aldı.

Devlet sanatçısı ünvanı da alan Osman Yağmurdereli, 5 yıl üst üste "Altın Kelebek En İyi Yapımcı Ödülünü"nün sahibi oldu.

Sanatçı, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge milletvekili seçildi. Bir dönem Trabzonspor Basın Sözcülüğü ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Kurulu üyeliği de yapan Yağmurdereli, 2 Ağustos 2008'de İstanbul'da kanser hastalığı nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osman Yağmurdereli'nin Vefatının 17. Yılı - Son Dakika

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