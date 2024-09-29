Osmangazi Belediyesi\'nden Yılın Aydını Hasan Ali Yücel Sergisi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından yılın aydını olarak seçilen eski Milli Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in hayatını anlatan 'Fotoğraflarla Hasan Ali Yücel Sergisi' açıldı. Serginin ardından düzenlenen söyleşide, torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Hasan Ali Yücel'in hayatından kesitler anlattı.

Osmangazi Belediyesi. Hasan Ali Yücel'i unutmadı. "Osmangazi Belediyesi Yılın Aydını Hasan Ali Yücel" etkinlikleri kapsamında 'Fotoğraflarla Hasan Ali Yücel Sergisi' Gösteri Merkezi ve Nikahevi'nde açıldı. Yücel'in hayatından kesitlerin sunulduğu 42 fotoğraftan oluşan serginin ardından Doç. Dr. Betül Batır moderatörlüğünde Hasan Ali Yücel'in torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier tarafından dedesinin hayatını anlatan söyleşi,Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde yapıldı.

Sergi açılışı ve söyleşiye Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Batır, Hasan Ali Yücel'in torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraflarla Hasan Ali Yücel'in hayatı

Hasan Ali Yücel ile ilgili programların her zaman kendisini heyecanlandırdığını ifade eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Batır, "Ben de bir köy enstitüsü mezunu büyük anne ve babanın torunuyum. Hasan Ali Yücel, Türk eğitim ve kültür hayatı için çok önemli bir isim, ailesi ve kendisine minnettarız. Atalarına sahip çıkarak, bizlerle ellerindeki kaynakları fotoğrafları paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sergide Hasan Ali Yücel'in hayatını öz geçmişi gibi fotoğraflardan izleme fırsatını bulacağız. Bu sergide emeği geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bursa'mız için Hasan Ali Yücel'in bir kez daha anılmış olması yılın aydını olarak çeşitli etkinlikler yapılması bize heyecan katıyor. Biz şunu görüyoruz; Hasan Ali Yücel, aydınlık bir gelecek oluşturmak ve nesiller bırakmak istiyordu. Bunları burada görüyor olmak bize daha da mutluluk yaşatıyor" dedi.

"Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri çok önemli bir isim"

Kendisi için çok önemli ve anlamlı bir program olduğunu kaydeden Güzel Yücel Gier de "Seçimden hemen sonra Hasan Ali Yücel'i yılın aydını olarak seçtikleri için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bu, dedem olduğu için gurur verici ama eğitim ve kültürde epey bir değişim yapacaklarının işareti gibi geldi bana. Özellikle kütüphaneyle başlamaları, sergi, ardından sempozyum, bütün bu kültür ve eğitim seferberliğinin Hasan Ali Yücel'le birlikte bu yola çıkıldığı için kutluyorum. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri çok önemli bir başlık bence. Hasan Ali Yücel'in amacı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kültür reformunu, Anadolu'da Rönesans'ı başlatmaktı. Dünya'daki başka yaşamları ve kültürleri tanıyarak ancak kendimizi tanıyabiliriz. Bu anlamda böyle bir isim verilmesi çok önemli. Bu kütüphanenin tanınması için biz de destek vereceğiz. Kitabın şarja ihtiyacı yok o bizi şarj ediyor. Kitabın önemini ortaya koymak açısından tekrar bunu algılamamız lazım. Yücel ailesi olarak Hasan Ali Yücel'in yapıtlarını paylaşmak istedik. Hasan Ali Yücel, İstanbullu kent soylu bir insan ama her yere dokunmuş. Bursa'da 60 yıl sonra böyle bir şeyle anılması bizim için çok önemli. Umarım bu sinerji ve enerji bütün Türkiye'de yayılır" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Güzel Yücel Gier'e çiçek takdim etti.