Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(BURSA) - Osmangazi Belediye Meclisi'nde 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle ile kabul edildi. Encümen ve komisyon üyelerinin de belirlendiği meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkan Aydın, yüzde 12'lik tasarruf gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Osmangazi Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Aydın, Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN çalışanlarına, Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Akçay'a, Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı mesajını iletti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, masumiyet karinesine vurgu yaptı. İki yıllık görevi süresince defalarca yurt dışına gitmiş ve geri dönmüş, delil karartma şüphesi olmayan Bozbey'in 10 yıl önce işlediği düşünülen suçlarla ilgili tutuklama kararının verildiğini anımsatan Aydın, şunları söyledi:

"Tutuksuz yargılanmanın esas olduğunu düşünüyoruz ve talep ediyoruz"

"Biz, gözaltına alınan, tutuklanan her belediye başkanımızdan sonra aynı şeyi söyledik; masumiyet karinesi var, insanlar suçu ispatlanana kadar masumdur. Bu evrensel bir hukuk kuralıdır. Tabii ki yargılanacak, herkes yargılamaya açıktır ancak bunun hukuk kuralları içerisinde olması gerekiyor. Yargılama olduktan sonra suçluysa elbette cezasını çekecek ama suçlu değilse peşinen cezasını çekmiş olacak. Geçen hafta 9 kişi İBB davasında salındı ama yaklaşık 1 yıldır içeride peşinen cezalarını çektiler. 2021 öncesinde isnat edilen suçlardan dolayı yatanlar yüzde 100 suçlu bulunsa 1 gün yatarı var çünkü af çıktı. Fakat 9-10 aydır peşin bir ceza çekiyorlar. Halbuki o gün suçlanıp suçu kesinleşmiş olanların hemen hemen hepsi tahliye edildi ancak Silivri'de yatanların çoğu mahkemeye dahi çıkamadı. Demokrasimiz adına üzüntü verici, sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerekiyor. Tutuksuz yargılanmanın esas olduğunu düşünüyoruz ve bir belediye başkanımızın da bu konu dikkate alınarak yargılanmasını talep ediyoruz."

700'üncü yıl kutlamaları devam edecek

Geride kalan ramazan ayında yapılan yardımlara ve organizasyonlara ilişkin meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Aydın, binlerce Osmangazili vatandaşın gönlüne dokunduklarına işaret etti. Bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri ile Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılına ilişkin kutlamalara değinen Aydın, fetih duasıyla başladıkları etkinlik zincirini sempozyum ve fetih yürüyüşü ile devam ettirdiklerini söyledi. Aydın, nisan ayı boyunca tarihi kent koşusu, köy düğünü ve rahvan at yarışlarıyla 700'üncü yıl etkinliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Kurban Bayramı öncesi önemli bilgilendirme

Aydın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kurban Pazarı alanlarına ilişkin de "13-17 ve 20 Nisan tarihlerinde 6 iş gününde Kurban Bayramı ile ilgili kotra satışları başlayacak. Burada daha önceden devamlı düzenli katılanlara bir öncelik tanınıyor. Gelemeyecek olanların yerine de yeni hak sahiplerine bu satış sunuluyor. 27 Nisan'da hayvanların girişlerine başlanıyor, bayrama 10 gün kala büyükbaş, 5 gün kala küçükbaş alınması durduruluyor. Fiyatlara geçen yıla oranla yüzde 35 bir zam yapılmış durumda. Hem Veysel Karani'de hem Geçit'te iki noktada kurban pazar alanları kurulacak" açıklamasını yaptı.

2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldüğü sırada göreve gelmesinin ardından seçim vaatlerine yönelik olarak tutulan sözleri değerlendiren Aydın, ilk 700 gün itibarıyla vaatlerin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiğini belirterek sözlerine, şöyle devam etti:

"Kreş sayımız 10'a yükselmiş olacak"

"Birçok dağ köyümüzde yağmur suyunun depolanmasını planlıyoruz, Soğanlı Millet Bahçesi'nde depoların tadilat işlemi var. Mürseller ve Dürdane'de ihale dosyasını hazırladık, yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Afet konteynerleri sözünü vermiştik. 9'unu koyduk, 30'unun ihalesi yapıldı ve ihale çok yüksek olduğu için iptal edip yenisini yapacağız. Seçimden önce söylediğimiz vaatler, 5 yıllık vaatler. Biz üçte ikisini tamamladık, 10 tanesi için hazırlık aşamasındayız, 13 tanesine de başlayacağız. Soğanlı Millet Bahçesi'nde spor kompleksi projeleri bitti ancak gerek amatör sporlardan gelen taleple, gerek alanı daha verimli kullanmak adına projede değişiklikler yapıldı. Buranın bakan katılımıyla TOKİ tarafından bize natamam bir şekilde devredilmesi, kurak geçen bir dönemde oranın yeşertilememesi, başka bir sıkıntı olarak önümüze geldi. Sonradan öğrendik ki meğer oraya bir inşaatın yüzlerce kamyon atık bedelleri, molozları dökülmüş. Dolayısıyla çimleme yapılamamış. Şu anda 5 kreşimiz var, Küçükbalıklı yüzde 70, Kükürtlü yüzde 40 aşamalarında. Emek'te temel atacağımız kreşin altında Bizans dönemi toplu mezarları çıktı ama şu anda sanırım onunla ilgili bir engel kalmadı. Biz ihbarımızı yaptıktan sonra Müzeler Müdürlüğü gelip tespitlerini yaptı. Orayı da tamamladıktan sonra Panayır'da, Gülbahçe'de, Çekirge'de olmak üzere 2026 sonu ya da 2027 başı gibi sayımız 10'a yükselmiş olacak. Geri kalan 2,5 yılımızda hedefimiz olan 20, 25 sayısını tamamlamak için mücadeleye devam edeceğiz."

Pazar alanlarını kapatma ile ilgili olarak Hürriyet ve Alemdar'da alanın ihale aşamasında olduğunu, Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin ihalesinin yapıldığını belirten Aydın, onun dışında Osmangazi'de 26 açık olup kapatılması gereken pazar alanı olduğunu kaydetti.

Meclis üyelerinden gelen eleştirilere yanıt veren Aydın, halı sahalarla ilgili amatör spor kulüplerinin herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını belirterek, "Osmangazi'de bulunan 68 amatör spor kulübüne talepleri doğrultusunda ayrım yapılmadan, eşit olarak malzemelerini teslim ettik. İnşallah her sene sonunda onlardan gelen talepleri bu şekilde karşılamayı planlıyoruz" dedi.

Aydın, bütçede yapılan tasarruflara değindi

Yerel seçimler öncesinde sendikayla 3 yıllık yapılan personel sözleşmesinin olduğunu ve bu durumun da kendilerine Türkiye'de ortalama olarak en yüksek maaş ödemesini getirdiğini kaydeden Aydın, bütçe planlamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Bugün piyasadaki işçilik giderlerinin ortalamasının neredeyse iki buçuk katında bir giderimiz var. Neticede 3 yıllık sendikayla yapılan sözleşme var. İyileştirme yapmanız, kamu gelirlerini artırmanız, mevcudu korumanız lazım. En önemli konulardan bir tanesi, belediyemizde kamu gelirleri ile özel gelirler birbirinden ayrıldı. Kamu gelirlerine haczin önüne geçildi. İkisi birlikteyken ufacık bir miktardaki haciz hepsini engelleyebiliyordu. Bursa'mızda yine yap işlet modeliyle birçok yapı var. Daha önce emlak vergisi vermiyorlarmış. 2022'deki danıştay kararıyla bunların alınabileceğini biz tespit ettik, emlak vergisi beyanı yaptık. Sadece geçen yıl 13 milyon 670 bin TL gibi hiç olmayan bir geliri katmış olduk. Yine kayıt dışı mükelleflerinin sisteme dahil edilmesi, hiç yapılmamış. Sadece bu beyannameler giderek alınarak da 83 milyon TL tutarında ek gelir belediyemize gelir olarak kaydedilmiş. Yine daha önceden tahsil edilmeyen geçiş hakkı bedeli, maden payı gibi bazı gelirlerin tahsilat süreci tarafımızca başlatılmış ve buradaki gelir kaybının önüne geçilmiş oldu. Yine belediye tarihinde hiç olmayan, indirilecek KDV uygulaması, belediye tarihinde ilk. İndirilecek KDV uygulamasını hayata geçirerek, sadece geçen yıl 12 milyon TL tutarında buradan bir tasarruf sağlanmış ve kasada paranın kalması sağlanmış. Genel çerçevede mali disiplinin güçlendirilmesi, personel giderlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedefi doğrultusunda bu çalışmaları yapmışız. Yeni başlayan personeli, ilk 1 yıl süreyle mevcut çalışanın seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir bedelle başlatmışız ve bu sayede de yılda yaklaşık 30 milyon TL civarında bir tasarruf sağlamışız."

Ülkenin ekonomik şartlarındaki zorluğa da değinen Aydın, şunları kaydetti:

"2025 yılını yüzde 12 tasarrufla bitirmişiz"

"2025 yılı bütçemizde gider olarak yüzde 88.70, gelir olarak da yüzde 85.15 yani tahmini bütçe yüzde 12 tasarrufla bitirmişiz. Gelir gider arasındaki fark yüzde 3,5. Bütün belediyeleri inceleme şansımız yok ama iddia ediyorum Türkiye'de ilk 10'a girecek rasyolarda. Bu iş sadece gelir artırmakla yetmiyor, gideri de kısmak gerekiyor. Bu çerçevede en ufak detayı bile, örnek veriyorum; sadece burada su sebillerini kaldırarak yılda 1,5 milyon TL, kağıt havluyu kaldırarak yılda 1 milyon TL'ye yakın tasarruf elde ediliyor. Bunun gibi üst üste koyduğunuzda gelir gider dengesini kurarak, sağlıklı bir bütçe yürütme, ardından kalan bütçeyle de yatırımı yapmak önemli. Öyle mega projeler yok ama şunu çok net görüyoruz, kreşlerden anneler memnun. Amatör spor kulüplerimize yardımlarla gençlere ve çocuklara yatırım yapıyoruz. OSMEK kurslarında iş hayatına katılan birçok bireyimiz yararlanıyor, kütüphanelerimiz de binlerce insana dokunuyor."

Encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlendi

Muhalefet partilerinin temsilcilerinin yaptığı konuşmanın ardından Osmangazi Belediyesi Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlendi. Buna göre Osmangazi Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili olarak Recep Çohan, Osmangazi Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili ise Sefa Yılmaz seçildi.

Başkan Aydın, kapanışta Osmangazi Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ederek, "Burada her birimiz yerel siyaset yapıyoruz, aynı zamanda hizmet için buradayız. Siyasal partilerin temsilcileri olarak, sizlere oy verenlerin yetkilendirmesi sonucunda buradasınız. Bunu dışarıda da söylüyorum, amaç burada hizmet etmek doğru işleri hep birlikte yapabilmek, muhalefetiyle, iktidarıyla. Neticede bütün bu görevler geçecek. Bizlerin, sizlerin yerinde başkaları bir gün oturacak. Geride iz bırakıp, iyi anılabilmek bütün mesele. Dolayısıyla da bütün bu uyumdan dolayı bütün parti gruplarına, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz" dedi.