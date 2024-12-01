Osmangazi'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Osmangazi'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Aydın, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltme ve sorunlarına çözüm üretme konusunda birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

01.12.2024 15:55  Güncelleme: 16:10
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Erkan Aydın, "Biz engelli bireylerimizin mutlu ve huzurlu olduğu kadar mutlu olabiliriz. Onlar mutluysa biz mutluyuz. İnşallah hep birlikte bu konuda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında, Halk Lokantası'nda kahvaltı programı düzenlendi.

Programa katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, engelli bireyler ve aileleriyle tek tek ilgilendi, taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

"Engelli bireylerin sorunları çözüldüyse toplum gerçekten huzurlu olabilir"

Programda konuşma yapan Erkan Aydın, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde sadece bir gün fark etmek, hatırlamak, ya da engellilerin sorunlarına yönelik konuşmak yeterli değil. Biz bir gün değil her gün, her yıl engelli bireylerin yaşam standartlarını nasıl yükseltebiliriz, sorunlarına yerel yönetimler olarak nasıl katkı sağlayabiliriz ve bu sağladığımız katkı ölçüsünde gelişmişlik seviyemizin belli olacağını öncelikle fark etmemiz gerekiyor. Engellilik farkındalık günü değil aslında; engelsiz olup birer engelli adayı olanların bu sorunu düşünüp, çözüm önerileri geliştirerek hayata geçirmesi gerekiyor. Dünyadaki gelişmişlik standardı çok basit. Engelli bireylere verdikleri değer ve sorunlarını çözdükleri kadar gelişmiş sayıyorlar. Batı ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerde standart bu.

Normal hayatını devam ettiren birinin farkına bile varmadığı kaldırımlardaki eğimlerin olmaması veya bir dükkana girip çıkarken hiç kimsenin fark etmediği gözle görünmeyen sorunların bir engelli bireyin hayatını nasıl kabusa çevirdiğini sadece bilmek değil; hissetmek ve bunu çözmek içinde çaba sarf etmek gerekiyor. O zaman siz gerçekten muasır medeniyetler seviyesine çıkabilen Büyük Önder Atatürk'ün koyduğu o hedefe ulaşabilen bir toplum oluyorsunuz. Ben 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisin'de ilk konuşmamı 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle yapmıştım. Orada sağlık komisyonunda engelliler biriminin sorumlusuydum. Türkiye'de birçok yeri ve derneği gezdik. Yerinde gören ve tespit eden ekibin içerisinde olduk. Bunları tespit etmek çok yeterli değil, önemli olan çözüm üretmek. Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Engelliler Meclisi, olarak bu sorunların çözümünde elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Bunun sözünü veriyorum. Biz engelli bireylerimizin mutlu ve huzurlu olduğu kadar mutlu olabiliriz. Onlar mutluysa biz mutluyuz. Onların sorunları çözüldüyse toplum gerçekten huzurlu olabilir, bu bilinçle çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu konuda elimizden geleni yapacağız."

"Birlikte güçlü bir toplum inşa etmek hepimizin kutsal görevidir"

Birlikte güçlü bir toplum inşa etmenin hepimizin kutsal görevi olduğunu belirten Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ise, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir araya gelerek, toplumumuzun çok önemli bir gerçeğine ışık tutuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve kapsayıcılık için bir çağrıdır. Birleşmiş Milletler'in 1992'de başlattığı bu özel gün, hepimize hatırlatıyor ki gerçek engel fiziksel ya da zihinsel bir durum değil, toplumun zihinlerindeki bariyerlerdir. Engelli bireyler, çevrelerindeki fiziksel engellerle değil, çoğu zaman ön yargılarla erişimsizlikle ve anlayış eksikliğiyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bugün, hepimize düşen bir sorumluluk var. Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak; sokakta, iş yerinde, okullarda, kamusal alanlarda yalnızca fiziksel erişim değil, sosyal kabulü de artırmak. Empati kurarak, anlayışla dinleyerek ve çözüm odaklı adımlar atarak, birlikte güçlü bir toplum inşa etmek hepimizin kutsal görevidir."

Osmangazi\'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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