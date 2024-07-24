Osmaniye'de Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Osmaniye\'de Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Osmaniye'de kısa süreli etkili olan fırtına ve sağanak yağış, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Belediye ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Fırtına ve yağış nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. İtfaiye ve afet müdürlüğü ekipleri, yollara devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yaptı. Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bazı araçlar zarar gördü. Belediye Başkanı, zararların tespit edildiğini ve gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Vali de incelemelerde bulunarak, vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

24.07.2024 21:43
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OSMANİYE'de kısa süreli etkili olan fırtına ve sağanak yağış, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Teyakkuza geçen ekipler, olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kent merkezinde saat 17.00 sıralarında etkili olmaya başlayan fırtına beraberinde sağanak yağışı da getirdi. Kısa sürede yollar göle dönerken, fırtına ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu. Cebelibereket Konteyner Çarşı'daki çok sayıda dükkanın çatısından parçalar döküldü, birçok ağaç ise kökünden sökülüp, yollara devrildi. Göle dönen caddelerde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yollara devrilen ağaçlar motorlu testerelerle kesilerek kaldırıldı. Bazı araçlar ise üzerine devrilen ağaçlar ve çatılar nedeniyle zarar gördü.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Adnan Menderes Caddesi, Sanayi Sitesi ve Konteyner Çarşı başta olmak üzere birçok noktada incelemelerde bulundu. Başkan Çenet, ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, "Osmaniye'mize büyük geçmiş olsun. Bu akşam saat 17.00 sularında bir anda havanın kararması ve fırtınanın ortaya çıkmasıyla Osmaniye'miz maalesef olumsuz etkilendi. Birçok elektrik dileklerimizin devrildiği, ağaçlarımızın kökünden söküldüğü, hayatın genel anlamda olumsuz etkilendiği bir doğa olayı yaşandı. Şimdiye kadar gelen ilk haberlere göre bir can kaybı olmamasına çok seviniyoruz. Ağaç devrilmesinden dolayı araçlarda bir takım zararlar var. Evlerin uçan çatısı nedeniyle bir takım zararlar var. Bunların tespitini bizler AFAD'la birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Tabii zarar gören trafolar ve elektrik dileklerimiz var. Osmaniye'mize büyük geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

'DEPREM OLUR ZANNETTİK'

Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan Turgut Çulcu'ya ait evin çatısı uçtu, evin duvarları zarar gördü. Yağmur ve bir anda çıkan fırtına sırasında evde oturduğunu söyleyen Çulcu, "Aniden çıkan rüzgar, fırtına, yağmur üçünün bir karışımı bizleri de olumsuz etkiledi. Kendimizi zor içeri attık. İçerde fırtına süresince bir deprem hissi yarattı bizde. Evimizin üzerindeki çatı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Duvarlarımız zarar gördü" dedi.

Aynı mahallede oturan Yusuf Sezer ise bir anda gök gürlemesi ile yağmur başladığını belirterek, "Yağmur yağmaz dedik ama bir anda Allah depremi bize gösterdi sanki. Avlum yıkıldı enerjim devrildi camları kırıldı. Ama buna da şükür Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

VALİ ERDİNÇ, İNCELEMEDE BULUNDU

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da konteyner çarşıda incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, "Yaklaşık bir saat önce Osmaniye'mizde meydana gelen çok güçlü fırtına ve yağmur çok sayıda çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine konteyner çarşımızın birçok çatısının uçmasına vesile oldu. Ama biz buradayız, vatandaşlarımızın yandayız. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir can kaybı bir olumsuzluğumuz yok. Bizim için bu önemli. Bunların hepsini Allah'ın izniyle en kısa sürede yerine getiririz" dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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