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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 382
Açılan Sandık Oranı : % 77,64
Kullanılan Oy : 88.846
Geçerli Oy : 84.878
Katılım Oranı : % 69,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,7433.729
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,2820.606
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,2118.851
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,732.321
DİĞER% 2,672.267
DPHAYDAR AKTÜRK% 2,592.196
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 2,261.921
SAADETAHMET KILIÇ% 0,93786
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,79673
BTPALPARSLAN KAYA% 0,35301
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,33278
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,19163
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,17142
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,14122
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,1190
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,186
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,185
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,0972
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0868
DSPARİF YİĞİT% 0,0759
TKPMURAT KÖKEN% 0,0436
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,0326
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 85,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 52,063.087
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 42,812.539
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 2,51149
CHPEMRAH YILMAZ% 1,377
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,3420
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,3420
DİĞER% 0,3219
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,1710
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,16
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,032
BTPRABİA KOCA% 0,021
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 75,41
Katılım Oranı : % 81,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 31,187.316
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,766.748
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,556.229
MHPMEHMET FATİH MART% 10,552.474
DİĞER% 1,28301
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 1,23289
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1637
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,0819
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0716
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,0410
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,0410
BTPUĞUR ŞANAL% 0,036
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,036
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 30,98631
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 26,8546
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 24,5499
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 11,83241
CHPERDOĞAN BORAN% 5,05103
DİĞER% 0,6413
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,153
HÜDA PARNASIR ASLAN% 0,051
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 60,09
Katılım Oranı : % 78,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 46,9714.952
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,686.902
MHPÖMER TARHAN% 17,995.727
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,791.205
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,781.204
DİĞER% 1,42453
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 0,91291
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,86273
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,65206
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,52166
SAADETALİ ŞAHİN% 0,43137
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,39123
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,2165
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,1754
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,0826
DSPMEHMET KURT% 0,0721
HKPMEHMET DOĞAN% 0,0414
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,0412
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 94,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 42,84446
MHPNİHAT GÖÇER% 40,15418
DPHABİP GÜNERİ% 15,56162
SAADETALİ GÖNEN% 0,485
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,293
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,192
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,192
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,11
HKPMEHMET ERLALE% 0,11
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,11
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 51,85
Katılım Oranı : % 85,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 35,761.271
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 32,361.150
MHPSEDAT ŞANAL% 12,49444
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 10,24364
CHPRECEP AYDEDE% 7,17255
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,6523
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,4817
SAADETSEDAT MANTAR% 0,3713
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,2810
HKPSEYDİ VAKKAS HOROZ% 0,083
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,062
ANAPKALENDER PALTA% 0,031
MİLLETFURKAN VATAN% 0,031

Kaynak: AA

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