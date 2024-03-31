OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|382
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,64
|Kullanılan Oy
|:
|88.846
|Geçerli Oy
|:
|84.878
|Katılım Oranı
|:
|% 69,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,74
|33.729
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,28
|20.606
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 22,21
|18.851
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,73
|2.321
|DİĞER
|% 2,67
|2.267
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 2,59
|2.196
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 2,26
|1.921
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 0,93
|786
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,79
|673
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,35
|301
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,33
|278
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,19
|163
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,17
|142
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,14
|122
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,11
|90
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,1
|86
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,1
|85
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,09
|72
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,08
|68
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,07
|59
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,04
|36
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,03
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 85,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 52,06
|3.087
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,81
|2.539
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 2,51
|149
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,3
|77
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,34
|20
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,34
|20
|DİĞER
|% 0,32
|19
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,17
|10
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,1
|6
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,03
|2
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,41
|Katılım Oranı
|:
|% 81,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 31,18
|7.316
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,76
|6.748
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 26,55
|6.229
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,55
|2.474
|DİĞER
|% 1,28
|301
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,23
|289
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,16
|37
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,08
|19
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,07
|16
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,04
|10
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,04
|10
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,03
|6
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 30,98
|631
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,8
|546
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 24,5
|499
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,83
|241
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 5,05
|103
|DİĞER
|% 0,64
|13
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,09
|Katılım Oranı
|:
|% 78,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 46,97
|14.952
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,68
|6.902
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 17,99
|5.727
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,79
|1.205
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,78
|1.204
|DİĞER
|% 1,42
|453
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 0,91
|291
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,86
|273
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,65
|206
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,52
|166
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,43
|137
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,39
|123
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,21
|65
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,17
|54
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,08
|26
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,07
|21
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,04
|14
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 94,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 42,84
|446
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 40,15
|418
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 15,56
|162
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,48
|5
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,29
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,19
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,19
|2
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,1
|1
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,1
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,85
|Katılım Oranı
|:
|% 85,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 35,76
|1.271
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 32,36
|1.150
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 12,49
|444
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 10,24
|364
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 7,17
|255
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,65
|23
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,48
|17
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,37
|13
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,28
|10
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,08
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,06
|2
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,03
|1
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,03
|1
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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