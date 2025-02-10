Osmanlı Tablolarını Fotoğraflarla Yeniden Canlandırıyor - Son Dakika
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Osmanlı Tablolarını Fotoğraflarla Yeniden Canlandırıyor

Osmanlı Tablolarını Fotoğraflarla Yeniden Canlandırıyor

Bursa'da fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, Osmanlı dönemine ait ünlü ressamların tablolarını çizildikleri mekanlarda aynı kostüm ve materyallerle canlandırarak fotoğraflıyor. 'Resm-i Mekan' adlı projesiyle 8 yılda 41 tabloyu yeniden hayata geçirdi.

10.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:06
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BURSA'da fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin (40), Osmanlı dönemindeki ünlü ressamların Bursa'da resmettiği tabloları, çizildikleri mekanlarda aynı kostüm ve materyaller ile canlandırarak fotoğraflıyor. Yerli ve yabancı dönem ressamlarının ünlü tablolarının aynısını, yaklaşık 150 yıl sonra canlandırabilmek için terzide kostümler diktiren, materyalleri antikacılardan bulan ve marangozlarda rahle ve sandık gibi eşyalar yaptıran Çetin, çizilen tablolardaki karakterlere benzeyen canlı modellerle çekim yapıyor.

Bursa'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, Osmanlı döneminin ünlü ressamlarının Bursa'da resmettiği tabloları, çizildikleri mekanlarda aynı kostüm ve materyaller ile canlandırarak fotoğraflıyor. Yerli ve yabancı dönem ressamlarının ünlü tablolarının aynısını yaklaşık 150 yıl sonra canlandırabilmek için terzide kostümler diktiren, materyalleri antikacılardan bulan ve marangozlarda rahle sandık gibi eşyalar yaptıran Çetin, çizilen tablolardaki karakterlere benzeyen canlı modeller ile birlikte fotoğraf makinesiyle çekim yaparak canlandırıyor. 8 yılda ünlü ressamların resmettiği 41 tabloyu mekanlarında canlandırma yaparak fotoğraflayan Çetin, koleksiyonuna 'Resm-i Mekan' adını verdi.

Bursa'daki eserleri gün yüzüne çıkarmak isteyen Çetin, başlattığı projesinin ilk fotoğrafı Osman Hamdi Bey'in meşhur 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosu olurken, 41'inci eseri ise Osman Hamdi Bey'in 16 Kasım 2024'te Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkan 1879 tarihli 'Bursa Ulu Camii Önü' isimli yağlı boya tablosu, müzayedede yaklaşık 20 milyon 750 bin liraya alıcı bulan eseri oldu. Eserin ismi 'Bursa Ulu Camii' olsa da aslında eserde görünen mekan Bursa 2'nci Murad Camii önü olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı Çetin, tabloyu 2'nci Murad Camii önünde canlı model eşliğinde aynı kostüm ve materyaller ile canlandırarak 'Resm-i Mekan' adlı projesine ekledi.

ESERLERİNİ 'RESM-İ MEKAN' İSMİNİ VERDİĞİ 200 SAYFALIK KİTABA KAYDETTİ

2010 ile 2012 yılında Amerika'nın New York kentindeki International Center of Photography (ICP) okulundan eğitim alan Çetin, zamanda adeta yolculuk yaptığı 'Resm-i Mekan' projesiyle yoğun ilgi görürken, Bursa'daki birçok mekanda sergi açtı. Çetin'in 'Resm-i Mekan' projesinin adın vererek oluşturduğu 200 sayfalık kitabı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa' kitabı olarak Valilik tarafından 2022 yılında basıldı. Fotoğraf sanatçısı Çetin, Bursa'da başlattığı projesini farklı şehirler ve ülkelerde canlandırmayı hedefliyor.

'8 YILDA TOPLAMDA 41 RESMİ, MEKANINDA CANLANDIRDIM'

8 yılda yaptığı 41 resmi mekanında fotoğrafla canlandırıp, amacının dünyaca ünlü ressamların resmettiği tablolardaki mekanların gerçek ve hala hayatta olduğunu ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Neslihan Sağır Çetin, "2017 yılından itibaren Osmanlı döneminde resmedilen tablolardaki mekanları keşfedip buluyorum ve o mekanlarda o resimleri birebir canlandırarak fotoğraflıyorum. Bunu yapmaktaki amacım dünyaca ünlü ressamların resmettiği tablolardaki mekanların gerçek olduğunu ve hala hayatta olduğunu ortaya çıkarmak. Resmedilen bu tablosunu canlandırdık. 8 yılda toplamda 41 resmi, mekanında canlandırdım" dedi.

'BİR ÇEKİMİ HAZIRLIĞI YAKLAŞIK 2 AY SÜREBİLİYOR'

Osmanlı dönemindeki ünlü ressamlarının tablolarının fotoğraf çekimi hazırlığı sürecinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü söyleyen Neslihan Sağır Çetin, "Mekanlarda resmedilen tabloları birebir aynı pozitif ve materyallerle birlikte canlandırmaya devam ediyorum. Projem yoğun ilgi gördü. Projem olan Resm-i Mekan'ın dünya çapına yayılmasının gururunu taşıyorum. Osmanlı dönemine ait ünlü tabloların orijinalleri şu an Amerika'nın, Avrupa'nın en büyük müzelerinde sergileniyor. Bursa'da da bu mekanlar oldukça fazladır. Bir fotoğrafın çekim hazırlığı yaklaşık 2 ay sürebiliyor. Gerekli materyalleri, o zamana ait eşyaları bulmak oldukça zahmetli ve zor oluyor. Elimden geldiğince en iyisi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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