Otizmli Onurcan\'ın Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Fırat Nehri'nde balıkçılar tarafından bulunup jandarma bot ekipleri tarafından sudan çıkarılan otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi, ön inceleme için Araban Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen Özdemir'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Onurcan Özdemir, yarın öğle namazına müteakip Hasanoğlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,