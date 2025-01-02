Otomobil Cam Filmi Satan İşyeri Kurşunlandı: 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otomobil Cam Filmi Satan İşyeri Kurşunlandı: 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi Şüpheliler Yakalandı

Otomobil Cam Filmi Satan İşyeri Kurşunlandı: \'Daltonlar\' Suç Örgütü Üyesi Şüpheliler Yakalandı

Bakırköy Florya'da otomobil cam filmi satışı yapan bir şirket, haraç isteyen şüpheliler tarafından bir günde iki kez kurşunlandı. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin 'Daltonlar' suç örgütüne üye olduğu belirlendi.

02.01.2025 13:18  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKIRKÖY Florya'da otomobil cam filmi satışı yapan şirketi bir günde 2 kez kurşunlayarak haraç isteyen şüphelilerin, 'Daltonlar' suç örgütünden oldukları öğrenildi. 3 kişi yakalanırken, şüphelilerin iş yerlerini kurşunlama anlarını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştıkları ve haraç almak için mağdurlara gönderdikleri öğrenildi.

BİR GÜNDE 2 KEZ KURŞUNLANDI

Bakırköy, Florya'da 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda 2 şüpheli, otomobillere cam filmi satan bir şirketin önüne geldi. Motosiklette bulunan 2 şüpheli işyerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Gün içinde işyeri sahibini arayıp haraç istemek için buluşmak istediklerini söyleyen şüpheliler, randevu verilmeyince bu kez aynı gün saat 21.30 sıralarında bir kez daha işyerini kurşunladı.

'BANA VİDEO GÖNDERİP HARAÇ İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

İşyeri sahibi S.İ.'nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mağdur S.İ., kurşunlama olayından sonra kendilerine şüphelilerin çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyu gönderdiklerini, 'Mesajı aldınız. Patronunuz bizi arasın' şeklinde bir not yazdıklarını da belirtti.

ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerden şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin plakası tespit edilirken, yüzlerce saat kamera görüntüsü izlenerek araç adım adım takip edildi. Şüphelilerin olayın ardından Esenyurt'ta gittikleri ve motosikleti park ettikten sonra brandayla üzerini kapattıkları belirlendi. Bu anların da yine bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

Polis düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Berkan Y.(22), Enes A.(27) ve A.A.(17) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan 9 mm çapında silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTILAR

Gasp Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün bir parçası oldukları belirlendi. Şüphelilerin yurtdışından aldıkları talimatla işyerini kurşunladıklarını söyledikleri de öğrenildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Cam Filmi Satan İşyeri Kurşunlandı: 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil Cam Filmi Satan İşyeri Kurşunlandı: 'Daltonlar' Suç Örgütü Üyesi Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.