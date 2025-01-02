Otomobil Cam Filmi Satan İşyeri Kurşunlandı: \'Daltonlar\' Suç Örgütü Üyesi Şüpheliler Yakalandı

Güncel

BAKIRKÖY Florya'da otomobil cam filmi satışı yapan şirketi bir günde 2 kez kurşunlayarak haraç isteyen şüphelilerin, 'Daltonlar' suç örgütünden oldukları öğrenildi. 3 kişi yakalanırken, şüphelilerin iş yerlerini kurşunlama anlarını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştıkları ve haraç almak için mağdurlara gönderdikleri öğrenildi.

BİR GÜNDE 2 KEZ KURŞUNLANDI

Bakırköy, Florya'da 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda 2 şüpheli, otomobillere cam filmi satan bir şirketin önüne geldi. Motosiklette bulunan 2 şüpheli işyerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Gün içinde işyeri sahibini arayıp haraç istemek için buluşmak istediklerini söyleyen şüpheliler, randevu verilmeyince bu kez aynı gün saat 21.30 sıralarında bir kez daha işyerini kurşunladı.

'BANA VİDEO GÖNDERİP HARAÇ İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

İşyeri sahibi S.İ.'nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mağdur S.İ., kurşunlama olayından sonra kendilerine şüphelilerin çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyu gönderdiklerini, 'Mesajı aldınız. Patronunuz bizi arasın' şeklinde bir not yazdıklarını da belirtti.

ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerden şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin plakası tespit edilirken, yüzlerce saat kamera görüntüsü izlenerek araç adım adım takip edildi. Şüphelilerin olayın ardından Esenyurt'ta gittikleri ve motosikleti park ettikten sonra brandayla üzerini kapattıkları belirlendi. Bu anların da yine bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

Polis düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Berkan Y.(22), Enes A.(27) ve A.A.(17) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan 9 mm çapında silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTILAR

Gasp Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün bir parçası oldukları belirlendi. Şüphelilerin yurtdışından aldıkları talimatla işyerini kurşunladıklarını söyledikleri de öğrenildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.